Son Dakika Haberleri: Bafra'da Kaza: 3 Yaralı

Bafra'da Kaza: 3 Yaralı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bafra'da Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine 2 kilometre mesafede Kolay yolu Dedeli Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kolay istikametinden Bafra İstikametine seyir halinde olan Nafız Şençik idaresindeki 55 JR 377 minibüs, Dedeli Mahallesi'nden ana yola çıkış yapan Gökhan Demirtaş idaresindeki 55 AKM 47 plakalı otomobile arkadan çarptı. Minibüs ve otomobil 35 metre sürüklendikten sonra yolun sağında bulunan ağaça çarparak durdu. Kazada sürücüler Nafız Şençik, Gökhan Demirtaş ve otomobilde bulunan Cansu Yücel yaralandı.

Yaralılardan Gökhan Demirtaş, Cansu Yücel Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken, minibüs sürücüsü Nafız Şençik Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa
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