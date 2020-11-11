Bafra'da korona kurallarına uymayanlara 80 bin 892 lira ceza - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden 5 iş yeri ve 63 kişiye 80 bin 892 lira idari para cezası uygulanırken, 3 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Bafra Kaymakamlığı'nca 06 Ekim-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden, iş yerinde oyun oynatmaktan, 4 iş yerine 12 bin 720 lira, iş yerini belirtilen saatte kapatmayıp faaliyete devam eden 1 iş yerine 3 bin 180 lira, kahvehanede oyun oynamaktan 26 kişiye 20 bin 514 lira, maske takmamaktan 30 kişiye 27 bin lira, izinsiz düğün merasimi düzenleyen 2 kişiye 6 bin 360 lira, toplu taşıma araçları ile ilgili hijyen şartlarını yerine getirmeyen 2 ticari taksi sahibine bin 578 lira ve filyasyon tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 540 lira ceza yazıldı, 3 kişi hakkında da TCK 195. maddeden adli işlem uygulanarak Samsun Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

Toplamda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 5 iş yeri ve 63 kişiye 80 bin 892 lira idari para cezası uygulandı. 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca Kızılırmak Nehri Sedde Yolu üzerinde alkol alınmasının yasak olduğu bölgede tespit edilen 8 kişiye toplam 3 bin 136 TL idari para cezası yazıldı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Artan vaka sayıları değerlendirildiğinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma noktasında dikkatli olmalıyız. Her şey sağlığımız ve yaşam kalitemizin korunması içindir" dedi. - SAMSUN