Son Dakika Haberleri: Bafra'nın Tarımsal Ürün Potansiyeli" Çalıştayı

Bafra'nın Tarımsal Ürün Potansiyeli" Çalıştayı

57 dakika önce

Bafra ilçesinin tarımsal ürün potansiyeli açısından değerlendirme çalıştayı düzenlendi.

Bafra'nın Tarımsal Ürün Potansiyeli
Bafra ilçesinin tarımsal ürün potansiyeli açısından değerlendirme çalıştayı düzenlendi.

Samsun Valiliği, Bafra Kaymakamlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde Bafra ilçesinin tarımsal ürün potansiyeli açısından değerlendirme çalıştayı, Bafra Ticaret Borsasında gerçekleştirildi.

Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, OKA tarafından hazırlanan Bafra'nın tarımsal ürün potansiyeli raporuna dair bilgiler paylaştı.

Samsun'un çok önemli iki ovası bulunduğunu, bunların Bafra ve Çarşamba ovaları olduğunu belirten Kaymak, "Bu iki ova aslında Türkiye'nin gıda deposu. Her şeyin yapayı oluyor ama gıdanın olmuyor. Gıda insan için çok önemli. İnsanımız gıdaya muhtaç. Allah'a şükürler olsun, ilimizde bunların hepsine sahibiz." dedi.

Bafra'nın çok ciddi şekilde tarım yapılan, neredeyse nüfusunun tamamı tarım ile geçinen bir ilçe olduğunu anlatan Kaymak, "Amacımız ürünlerin katma değerini artıracak, insanlarımızın daha çok kazanmasını sağlayacak işler yapmak. Şu an yapılan üretimde zaman zaman zarar ediyorsunuz. Bunların daha sürdürülebilir olması anlamında sizleri dinlemek istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Bafra Ovası'ndaki tarımsal üretimin mevcut yapısı, altyapı, üretim ve tüketim boyutuyla ele alınması, Bafra ilçesinin tarımsal ürün potansiyeli gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştaya Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Yakakent Kaymakamı Bahar Kaya, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile diğer ilgililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Samsun Valiliği, Samsun, Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanyonda Cesedi Bulunan Gencin, Son Görüntüsü Ortaya Çıktı 17 Yaşındaki Kıza Zorla Fuhuş Yaptıran Kadın, Gözaltına Alındı

Kanyonda Ölü Bulunan Genç "Atlamak İçin Burayı Seçtim" Dediği Videoyu Ailesine Göndermiş 17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:20:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bafra'nın Tarımsal Ürün Potansiyeli" Çalıştayı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]