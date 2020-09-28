Bağlar Belediyesi Bağ Evi Projesini uygulamaya geçirecek - Son Dakika

Bağlar Belediyesi Bağ Evi Projesini hayata geçirecek.

Belediye, adı türkülere konu olan, ilçeye adını veren bağ kültürünü yaşatmak ve geliştirmek amacıyla 30 bin metrekarelik alanda Bağ Evi Projesini uygulayacak.

Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerinde inşa edilecek projede, yöreye ait üzüm çeşitlerinin yanı sıra yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, piknik ve dinlenme alanları olacak.

Bağ kültürünü yeniden canlandıracaklarını dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Allah'a hamd olsun ilçemizde artık huzur ve hizmet var. İlçemizi geliştirmek için kafa yoruyor ve bunun için projeler geliştiriyoruz. Bağ Evi Projesi hem üzüm çeşitlerinin yetişeceği hem de oyun ve dinlenme alanlarının yer alacağı park şeklinde olacak. Diyarbakır'ımızın önemli bir kültürünü burada yeniden canlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde projemizi hayata geçireceğiz. "