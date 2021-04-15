Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, NALAS'a yeniden 2. Başkan Yardımcısı oldu - Son Dakika

Güneydoğu Avrupa'daki 12 ülkede 9 bin yerel yönetimi ve aynı zamanda 80 milyonluk nüfusu temsil eden NALAS'ın 16. Genel Kurul Toplantısı'nda görev değişikliği yaşandı. NALAS'ın yeni başkanı olarak Moldova Belediyeler Birliği Başkanı Tatiana Badan olurken, MBB Encümen üyesi ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yeniden 2. Başkan Vekili seçildi.

Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS), 16. Genel Kurulu Toplantısı Kovid-19 salgını sebebiyle online olarak gerçekleşti. Toplantıya NALAS'ın 2. Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Marmara Belediyeler Birliği Encümen üyesi ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

NALAS'A İLK KADIN BAŞKAN

2020-2021 yılına ait bütçe ve çalışma planlarının değerlendirildiği görüşmede 2021-2022 dönemine yönelik görevlendirmeler de yapıldı. NALAS Başkanı Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği'nden Emanuil Manolov görevini Moldova Belediyeler Birliği Başkanı Tatiana Badan'a bıraktı. 13. Başkan olan Badan aynı zamanda bu ağın da ilk kadın başkanı oldu. Geçen yıl seçildiği 2. Başkan Yardımcılığı'nı başarıyla yürüten Başkan Çağırıcı da yeniden NALAS'ın 2. Başkan Vekili görevine layık görüldü.

"YENİ YÖNETİM HAYIRLI OLSUN"

Kendisine gösterilen güvenden dolayı NALAS üyelerine teşekkür eden Çağırıcı, "İkinci kez bu göreve getirilmekten dolayı onur duyuyorum. Yerel yönetimleri güçlendirmek ve NALAS'ı daha ileriye taşımak amacıyla önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun" dedi.

NALAS KİMDİR?

Merkezi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'te bulunan NALAS, bölgedeki yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılması için katkıda bulunmakta, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı prensiplerine uygun çalışmaktadır. 2001 yılında kurulan NALAS, Güneydoğu Avrupa'daki 12 ülkeden 16 yerel yönetim birliği ve bunların temsil ettiği yaklaşık 80 milyonluk nüfus ve 9 bin yerel yönetimi temsil etmektedir. 2008 yılından beri NALAS'ın tam üyesi olan MBB, NALAS bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çalışma gruplarında ve projelerde aktif olarak yer almaktadır.