Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

BAĞCILAR'da 15 katlı apartmanın on birinci katındaki dairede yaşayan ve Gülşen Aydın'ın (43), cam temizliği yaparken aşağıya düştüğü ileri sürüldü.

Bağcılar'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti, System.String[]

BAĞCILAR'da 15 katlı apartmanın on birinci katındaki dairede yaşayan ve Gülşen Aydın'ın (43), cam temizliği yaparken aşağıya düştüğü ileri sürüldü. Apartmanın giriş kapısına düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Fatih mahallesinde1835 Sokakta bulunan 15 katlı bir binada akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, on birinci kattaki dairede oturan Gülşen Aydın, camları temizlerken henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Binanın giriş kapısına düşen Gülşen Aydın ağır yaralandı. Aydın'ın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri de olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, dairede ve site içerisinde detaylı olay yeri çalışması yapılırken, çevredeki vatandaşlardan da olayla ilgili bilgi aldı. Ekipler, sitenin güvenlik kamera görüntülerini de incelerken, çalışmaların hastanede devam edeceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:26 Kaynak: DHA
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