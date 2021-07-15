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Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika

Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:56
Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri, System.String[]

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade etkinlikleri kapsamında çocuklar ile gençler Bağcılar Meydanı'nı doldurdu.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade etkinlikleri kapsamında çocuklar ile gençler Bağcılar Meydanı'nı doldurdu. Gençler ellerinde meşalelerle coşkulu bir yürüyüş düzenlerken 15 Temmuz yazılı tişörtler giyinen minikler de protokolün önünde yerini alıp gece boyunca müzik eşliğinde bayrak salladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılı sebebiyle Bağcılar Belediyesi'nin organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade etkinliklerinin 3. günü renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde toplanan AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları mensupları, Çarşı Caddesi'nde yürümeye başladı. Coşkulu kalabalığa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da eşlik etti. Ellerinde meşalelerle yürüyen gençler, kimi zaman tekbir getirdi kimi zaman slogan attı. İlçe sakinlerinin de alkışlarla destek verdiği yürüyüş Bağcılar Meydanı'nda sona erdi. Gençleri burada çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Üzerlerinde 15 Temmuz yazılı tişört bulunan minikler, protokolün önünde sahneye en yakın noktada yerini aldı.

"Yeni yetişen nesiller vatanı böldürmeyecek"

Yaptığı konuşmada 15 Temmuz öncesi ve sonrasını değerlendiren Kaymakam Eldivan, "15 Temmuz bize çok şey anlatıyor. İnsanlar zeki ve başarılı da olsa en büyük şey vatanını milletini seven nesiller yetiştirmek. Bu etkinliklerle birlikte 15 Temmuz'da yaşananları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Burada çocuklarımızı, gençlerimizi görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü bunun nesilden nesle devam etmesi lazım" dedi.

Ülkenin dört bir tarafından darbe girişiminin bertaraf edildiğini söyleyen Çağırıcı ise "O geceden sonra ihtilallerin de tarihe karışacağı yeni bir Türkiye'nin başlangıcını hep birlikte yaşadık. Yeni yetişen nesiller inancıyla, imanıyla kıyamete kadar bu ülkede ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyecek ve vatanı böldürmeyecek inşallah" diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan sanatçı Esat Kabaklı sevilen türkülerini seslendirdiği bir konser verdi. Alandaki vatandaşlar da "Ölürüm Türkiyem", "Malazgirt" ve "Bil Oğlum" gibi popüler eserleri sanatçıyla birlikte söyledi. Kabaklı, konserin kapanışını sahnede çocuklarla birlikte "Bu bayrak" türküsünü söyleyerek yaptı. - İSTANBUL

Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri
Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri
Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri
Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri
Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri
Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri
Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri
Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz, Bağcılar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 15 Temmuz etkinlikleri - Son Dakika


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