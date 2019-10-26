Bağcılar'da 34 çift toplu düğün şöleniyle evlendi

Bağcılar Belediyesi'nce bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nde 34 çift dünya evine girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Toplu Düğün Şöleni'nin 24'üncüsü törenle yapıldı.

Şölenin gerçekleştiği Halk Sarayı, saatler öncesinde evlenecek çiftlerin yakınlarıyla dolarken, programa, siyaset ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Programın açılışında konuşan eski Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayra vesile olan bu düşüncenin Bağcılar'da bir gelenek olarak devam etmesi ve İslam alemine de yayılması temennisinde bulundu.

Birbirlerine olan muhabbetlerini nikahla taçlandıran çiftlere teşekkürlerini ileten Kılıç, "Muhabbetle geleneklerimiz içerisinde ailenizi geleceğe taşıyın. Çünkü nikah akdi hem sünnet hem Allah'ın bir emridir. Sizler bir arada olduğunuz, birbirinize muhabbetle bağlandığınızda her zaman her zorluğu aşarsınız." ifadelerini kulandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Mutlu Yuva Huzurlu Toplum" sloganıyla başlattıkları sosyal sorumluluk projesiyle mutlu ve sağlam aile temellerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Toplu Düğün Şöleni'nin de bu projelerden biri olduğuna işaret eden Çağırıcı, çiftlere mutluluklar diledi.

Konuşmaların ardından Çağırıcı, temsili olarak Medine İnce ve Şahin Korkmaz'ın nikahını kıydı. Evlilik cüzdanlarının çiftlere verilmesinin ardından, Bağcılar Müftü Vekili Yunus Bıçakçı dua etti.

Eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da evlilik hayatına ilk adımı atan çiftleri ve ailelerini tebrik etti.

Program sonunda çiftlere, çeyiz olarak mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve çeşitli eşyalar hediye edildi.