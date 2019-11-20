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Son Dakika Güncel Bağcılar'da 48 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi - Son Dakika

Bağcılar'da 48 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi

6 saat önce

Bağcılar'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 48 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.

Bağcılar'da 48 Kıbrıs gazisine madalya ve berat belgesi verildi, System.String[]

Bağcılar'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 48 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KKTC tarafından Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere yurt genelinde madalya ve berat takdim ediliyor.

Bu kapsamda, Bağcılar Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa gaziler, eşleri, çocukları ve torunlarıyla katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yaptığı konuşmada, KKTC'de o gün verilen mücadeleyi hatırladıklarını belirterek, "Bu milletin evlatları sizler oraya gönüllü gittiniz. Sizler kalırsak gazi, ölürsek şehit mantığıyla hareket ettiniz. O inanç sayesinde bugün orada bir huzur bekası söz konusu. İnşallah bundan sonraki süreçte de imanlı ve inançlı nesillerin devamıyla birlikte bu ülkedeki ve dünyadaki huzur için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Bağcılarlı 48 gaziye KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Tören sırasında 45 yıl sonra madalya almanın sevincini yaşayan gazilerin heyecanlandığı, yakınlarının ise duygulandığı görüldü.

Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bağcılar, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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