BAĞCILAR'DA MAAŞINI İSTEDİĞİ MUHASEBECİ BARDAK FIRLATTI İDDİASI, GÖZÜNE 32 DİKİŞ ATILDI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA MAAŞINI İSTEDİĞİ MUHASEBECİ BARDAK FIRLATTI İDDİASI, GÖZÜNE 32 DİKİŞ ATILDI

04.08.2022 19:20
BAĞCILAR'DA MAAŞINI İSTEDİĞİ MUHASEBECİ BARDAK FIRLATTI İDDİASI, GÖZÜNE 32 DİKİŞ ATILDI

BAĞCILAR'da, ayrıldığı iş yerine maaşından kalan parayı istediği muhasebecinin bardak fırlatmasıyla yaralandığı iddia edilen Selçuk Şimşek'in gözüne 32 dikiş atıldı.

BAĞCILAR'da, ayrıldığı iş yerine maaşından kalan parayı istediği muhasebecinin bardak fırlatmasıyla yaralandığı iddia edilen Selçuk Şimşek'in gözüne 32 dikiş atıldı.

Selçuk Şimşek, "Bu 2-3 günlük süreç değil, 6-8 ay arasında sürecek. İyileşme sürecinde gözümde kanama olursa hiç göremeyebilirim. Şu an net bir şekilde göremiyorum" dedi.

İddiaya göre, Küçükçekmece'de yaşayan Selçuk Şimşek yaklaşık 4 ay önce Bağcılar'da bulunan bir matbaada işe girdi. Aradan geçen süreçte sigortasının yapılmadığı fark eden Şimşek, işten çıktı. Geçtiğimiz günlerde iş yerine giderek içeride maaşından kalan 4 bin lirayı isteyen Selçuk Şimşek, muhasebeci tarafından bardaklı saldırıya uğradı. Selçuk Şimşek'in iki saatlik ameliyat sonrası 32 dikiş atılan gözünde görme kaybı oldu. Selçuk Şimşek adliyeye giderek patronu ve muhasebeciden şikayetçi oldu.

'İKİ SAATLİK BİR AMELİYAT GEÇİRDİM'Olay gününü anlatan Selçuk Şimşek, "Biz Cumartesi günü amcamı almak için iş yerine gittik. Gittiğimiz zaman benim orada kalan bir alacağım vardı. O alacağımı alıyım dedim. Ben alacağımı hesaplatmak için yukarı çıktım. O arada patron geldi. Ben de patrona yol parası vs. hakkını vereceğim demişti. Ayrıca içerde kalan param da var onu istedim. Bana 'tamam bakalım o zaman' dedi. Sonra daha cümlesi bitmeden küfürlü bir şekilde 'sen benim işimi bırakıp gittin. Ben sana neden para vereceğim' dedi. Daha sonra küfürlerin şiddeti arttı. Beni tahrik etmeye başladı. Sonra muhasebeciye 'şunun hesabını kesin yoksa ben 3 dakika sonra öldüreceğim' dedi. Muhasebeci Ahmet A. patrondan destek alarak 'Ben senin paranı vermiyorum. Hadi beni Allah'ıma kavuştur' dedi. Ben de bu duruma sinirlendim elimi masaya vurdum. Ben elimi masaya vurunca patron Fikret ile beraber 2-3 kişi beni tuttu. Ahmet A. masanın üstündeki bardağı alarak kafama doğru fırlattı. Bardak gözümde patladı. Ben kaşım patladı sandım. Sonrasında amcam geldi. O şokla birlikte içeride bağrışma yaşandı. Sonra polis geldi. Beni de hastaneye götürdüler. Hastanede öğrendim ki, göz kapağım ile gözüm arasında bir cam parçası varmış. Sonrasında beni ameliyata aldılar. 2 saatlik bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan sonra doktorun net bir cevabı yok 'inşallah düzelecek' dedi. Bu 2-3 günlük süreç değil, 6-8 ay arasında sürecek. İyileşme sürecinde gözümde kanama olursa hiç göremeyebilirim. Şu an net bir şekilde göremiyorum" diye konuştu.

"32 DİKİŞ ATILDI"

Ameliyat edildiğini söyleyen Selçuk Şimşek, "Gözüme toplam 32 dikiş atıldı. 1 tane hayati tehlikesi olan cam parçası var. Toplamda 13 tane cam parçası çıkartıldı. Orada çalışırken bana sürekli 'senin sigortanı yapacağız' dediler. Benim işten çıkma nedenim de sigortaydı. İşten çıkınca ben hakkımı aramaya gittim. Onlar benim hakkımı vermedi. Yol parasının hesapladıkları zaman bile aylık 50 TL hesapladı. 'Devletin belirlediğine göre değil, bizim belirlediğimize göre iş yapıyoruz' dediler" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Bağcılar, Ameliyat, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA MAAŞINI İSTEDİĞİ MUHASEBECİ BARDAK FIRLATTI İDDİASI, GÖZÜNE 32 DİKİŞ ATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA MAAŞINI İSTEDİĞİ MUHASEBECİ BARDAK FIRLATTI İDDİASI, GÖZÜNE 32 DİKİŞ ATILDI - Son Dakika
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