Bağcılar'da coşkulu 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. Yıldönümü, Bağcılar 'da iki gün süren coşkulu bir programla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, yeni hizmete giren Hükümet Konağı'ndaki tebrikleşme, şiir okumaları, ödül töreni ve 97 adet Türk bayraklı balon uçurmak gibi renkli etkinliklerle devam etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yılı kutlamaları kapsamında Bağcılar'da iki gün süren etkinlikler düzenlendi. İlk olarak 28 Ekim günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda çelenk koyma programı yapıldı. Pandemi tedbirleri dikkate alınarak saat 13.00'te başlayan törene Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Garnizon Komutanlığı'nda görevli Piyade Binbaşı Altan Özünlü, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve her yaştan vatandaş katıldı.

Önce kamu kurumları ve kuruluşlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve hep bir ağızdan yüksek sesle İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Programın bitiminde gazilerle yakından ilgilenen Başkan Çağırıcı hem onlarla sohbet etti hem de günün anısına fotoğraf çekildi.

İNANÇ VE İDEALİN SON BÜYÜK VAROLUŞ HAMLESİ

İkinci gün ise kutlamalar, Bağcılar Hükümet Konağı'ndaki tebriklerin kabulü töreniyle başladı. Kaymakam Eldivan, Başkan Çağırıcı ve Binbaşı Özünlü, kamu kurumu amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtar ve gazilerin tebriklerini kabul etti. Tebrikleşmenin ardından tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklarla donatıldığı alana geçildi. Burada yaptığı konuşmada ilçe sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Kaymakam Eldivan, "Milletimiz varlığını yok etmeyi amaçlayan emperyalist işgal ve saldırılara ölümüne karşı koyarak kazandığı zaferin sonunda millet egemenliği esasına dayanan Cumhuriyeti kurmuştur. Zorlu süreçten sınavlardan geçerek Malazgirt'ten günümüze kadar kesintisiz devam eden inanç ve idealin son büyük varoluş hamlesini Cumhuriyet'i kurarak taçlandırmıştır" dedi.

TÜRK BAYRAKLI 97 BALON UÇURULDU

Daha sonra ise Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencisi Can Özkan, " Akdeniz'e doğru" isimli şiiri okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ilçedeki okullar arasında düzenlenen dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. İlkokullar arasında düzenlenen Resim Yarışması'nda birinci olan Atatürk ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Ahsen Fatma Ari, Ortaokullar arası düzenlenen Şiir Yarışması'nda birinci olan Erol Battal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Asya Aslanhan ve Liseler arası düzenlenen Kompozisyon Yarışması'nda birinci olan Bağcılar Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ruken Çanakçı'ya ödülleri verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önünde Türk bayraklı 97 balonun uçurulmasıyla sona erdi.

- İstanbul