Bağcılar'da "dinamik" denetimler başladı - Son Dakika

Bağcılar'da "dinamik" denetimler başladı

04.03.2021 17:06
Bağcılar'da

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Bağcılar'da kafe ve restoranlar denetlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında Bağcılar'da kafe ve restoranlar denetlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 2 Mart 2021 itibariyle yeni kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Valiliklere de Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderildi. Salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği aktarılan genelgede, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının öneminin yanında denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin de büyük bir etken olarak görüldüğü vurgulandı.

Bu kapsamda Bağcılar'da yeniden kapılarını açan kafe, lokanta, fırın ve restoranlara yönelik denetimler başladı. Uygulamanın Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki ayağına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fikri Evkaya da eşlik etti.

Turuncuyu maviye dönüştürelim

Zabıta ve polis ekipleriyle birlikte girilen işletmelerde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Yetkililer, sosyal mesafe, maske takılması, masalar arasında 1.5 metre açıklık başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde incelendi. Ekipler, iş yeri sahiplerini ve çalışanları hem bilgilendirildi hem de uyarılarda bulundu. Yetkililer de risk haritasında turuncu renkle yüksek riskli durumda bulunan İstanbul'un maviye dönüşmesi için vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istedi.

Denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Kaymakam Eldivan, "Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymamız gerekmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Başkan Çağırıcı ise "Herkes birey olarak üzerine düşen görevi yaptığı takdirde salgının biteceğine inanıyorum. Normalleşme sürecinde belirlenen saatler çok önemli. Akşam saat 19.00'dan sonra kafe ve lokantalar açık olsaydı daha çok yoğun olacaktı. Kontrollerle İstanbul'u maviye dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Zabıta ve polislerin ortak denetimi gün boyunca devam ediyor. - İSTANBUL

Bağcılar'da dinamik denetimler başladı
Bağcılar'da dinamik denetimler başladı
Bağcılar'da dinamik denetimler başladı
Bağcılar'da dinamik denetimler başladı

İçişleri Bakanlığı, Normalleşme, Koronavirüs, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 'dinamik' denetimler başladı - Son Dakika


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