Bağcılar'da, gençler "sosyal medyadan sosyal meydana" etkinliğinde buluştu - Son Dakika
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Bağcılar'da, gençler "sosyal medyadan sosyal meydana" etkinliğinde buluştu

15.05.2022 17:25
Bağcılar'da, gençler "sosyal medyadan sosyal meydana" etkinliğinde buluştu

- Bağcılar'da, gençler "sosyal medyadan sosyal meydana" etkinliğinde buluştu Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde düzenlenen "sosyal medyadan sosyal meydana" proje çerçevesinde gençler Bağcılar Meydanı'nda buluştu.

- Bağcılar'da, gençler "sosyal medyadan sosyal meydana" etkinliğinde buluştu

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 ilde düzenlenen "sosyal medyadan sosyal meydana" proje çerçevesinde gençler Bağcılar Meydanı'nda buluştu. Çocuklar, folklor ve tekvando gösterisi yaparken gençler ise şarkılar söyleyerek eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik haftası nedeniyle 81 ilde düzemiş olduğu "sosyal medyadan sosyal meydana" projesi Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlendi. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir gençler ve çocukla katıldı. Bir günlüğüne de olsa yapılan etkinliklerle gençlerin telefondan uzaklaşması amaçlandı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte çocuklar folklor ve tekvando gösterisi yaparken gençler ise şarkılar söyleyerek eğlendi.

Etkinlik alanında duvara tırmanma, cam boyama, resim yapma, maket uçak yapımı, satranç, penaltı atışı, mini golf sahası, basketbol ve voleybol gibi faaliyetler gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir "Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde şuna vurgu yaptık. Öncelikle çocukların ve gençlerin belediye başkanı olacağız diye. Bunu da her ifade ettiğimizde orta yaş ve büyük yaş gruplarındaki büyüklerimizin de gözlerinin parladığını gördük. Çünkü onlarda biliyorki onların evlatları ve onların gençleri için, ülkemizin geleceği için mücadele edeceğiz. Bu anlamda gençlik denildiği zaman ilk akla gelen şey sosyal medyadır. Sosyal medyanın da çok önemli ve kıymetli olduğunu da vurgulamak istiyorum. Sosyal medya yeni iletişim çağının unsurlarından en önemlisi tabi doğru kullanıldığı vakitte büyük toplulukların bir araya geldiği, haberleştiği, birbirlerine de katkı sundukları bir mecradır. Bunun mutlaka ölçüsünün, kullanım şeklinin, gençlerinde aramızda bir çok genç arkadaşımızda var takdir olur ki bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan arkadaşınızım, abinizim her sosyal platformu mutlaka yer almaya gayret içerisindeyiz. Özellikle aktif bir ınstagram kullanıcısıyım. Günlük iki saatimi buraya ayırıyorum. Bağcılar'da yedi yüz otuz beş bin civarında vatandaşımız yaşıyor. Yüz on beş bin de genç arkadaşımız var. O yüzden bu tarz programlarda devamlı bir arada olmamız mümkün olmuyor. Buradan aldığımı, veri bizim için çok kıymetli. Bütün genç arkadaşlarımıza sürece destek olmaları ve bizlere bilgi paylaşımları yapmalarını rica ediyorum" dedi.

Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu
Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu
Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu
Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu
Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu
Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu
Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu
Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu
Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu
Bağcılar'da, gençler sosyal medyadan sosyal meydana etkinliğinde buluştu

YORUMLAR
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Medyanın uzman isimleri USMEK'te 'Sosyal Medya ve Gazetecilik Paneli' kapsamında bir araya geldi Medyanın uzman isimleri USMEK'te 'Sosyal Medya ve Gazetecilik Paneli' kapsamında bir araya geldi

Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bağcılar'da, gençler 'sosyal medyadan sosyal meydana' etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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