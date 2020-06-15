Bağcılar'da havuzlar yeniden açıldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında 3 ay önce kapatılan Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 8 kapalı yüzme havuzu, yeni normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine başladı. Hijyen önlemleri üst seviyede olan ve kapasitesi yarı yarıya düşürülen havuzlarda gençler, ilk dalışlarını yapıp kulaç atmaya başladı.

Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 8 kapalı yüzme havuzu, Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında 16 Mart tarihinde geçici olarak kapatılmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı kurallara uygun şekilde dezenfekte edilen ve temizlenen havuzlar, bugün yeniden açıldı. Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahalleleri'ndeki 8 kapalı havuza ilk günden yüzmeye meraklılar akın etti.

SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE YÜZDÜLER

Havuza gelenler kapıda dezenfektan ve ateş ölçerle karşılanıyor. Kapasiteleri yüzde 50'ye düşürülen havuzlarda çalışanlar dahil, 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde normal alan sosyal mesafe kuralı belirlendi. Havuz içinde ise 8 metrekarede bir kişi yüzecek şekilde kapasite ayarlaması yapıldı. Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş alma, el, ayak dezenfeksiyonu yapıyor. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken, dolaplar her kullanımdan sonra temizleniyor. Temas riskini artırması sebebiyle ise havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmiyor. Hijyen bakımından üst düzey önlemlerinin alındığı havuzlara aylar sonra ilk dalışı yapan gençler, sosyal mesafe kuralına göre doyasıya yüzmenin tadını çıkardı.

"TÜM HEMŞERİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Vatandaşların havuzlarda gönül rahatlığıyla yüzebileceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Tüm tedbirlerimizi aldıktan sonra havuzlarımızda yüzme faaliyetlerini başlattık. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızdan tek isteğim, sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım" dedi.

Havuzlardan lisanslı ve milli sporcular ile 20 yaş üzeri ve 65 yaş altı yüzme bilenler yararlanabiliyor.