İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı

Önceki gün Çorlu'da yaşayan A.M.S. (2) ve ailesi teyzesinin nişanı için İstanbul'a geldi. Pazar günü yapılacak nişan için hazırlıklar devam ederken, A.M.S. balkona çıkarak oynamaya başladı. O sırada evde oturan anne, balkondaki kızını fark etmedi.

8. KATTAN DÜŞTÜ

A.M.S., balkondaki sandalyelerin üzerine çıktı bir süre de burada oynadı. Sandalyenin üzerine çıkan A.M.S., 8. kattaki evin balkondan bahçe zeminine düştü.

ÇIĞLIKLARI MAHALLEYİ İNLETTİ

Sesi duyarak balkona çıkan aile yerde hareketsiz yatan A.M.S.'yi görünce bahçeye koştu. Annesinin çığlıkları üzerine sitede oturanlar da dışarı çıktı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan A.M.S.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.M.S.'nin cenazesi memleketi Çorlu'da toprağa verildi.

"BİR ANLIK İHMALKARLIK BÖYLE KÖTÜ SONUÇLANDI"

Olaydan sonra yaşananlara tanık olan esnaf Murat Koç, "Pazar günü teyzesinin nişanı için Çorlu'dan gelmişlerdi. Çocuk balkona çıkıyor. Balkonda misafirlerden kalan sandalye ve tabureler varmış. Onun üzerine çıkıp aşağıya düşüyor. Ben olay sırasında içerideydim. Sesler üzerine dışarı çıktım. Ben birinci katta oturan komşularımızın çocuğu sanmıştım meğer 8'inci kattaki komşularımızın kızıymış. Olaydan sonra 2'nci katta oturanlar kendilerince tedbir aldılar. Tabi bir musibet bin nasihatten iyidir derler, böyle önlemler alındı. İlla ki tedbirli olmak gerekiyor. Eminim kendilerince tedbir de almışlardır ama bir anlık dalgınlık ya da ihmalkarlık böyle kötü sonuçlandı" dedi.