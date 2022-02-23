Son dakika! Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

23.02.2022 15:15

Bir son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da, tekstil malzemelerinin konulduğu 7 katlı binanın girişindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Bağcılar'da, tekstil malzemelerinin konulduğu 7 katlı binanın girişindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Cami Caddesi'ndeki 7 katlı iş hanının giriş katındaki tekstil malzemelerinin konulduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale için iş yerinin kepenklerini motorlu testereyle kesti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangını soğutma çalışması yapılıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında çevrede bekleyen vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri müdahale ederek, vatandaşları ayırdı.

Son dakika! Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri konuştu: Büyük Rusya'nın desteğiyle biz kazanacağız!
16:00 "Başsavcıyla görüşeceğim" dedi! İstanbul Adalet Sarayı'nı birbirine kattı
16:00 Pek çok ülke Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı ama... Putin tam 8 yıldır ülkesinin ekonomisini buna hazırladı!
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan yaralı kurtulan adamın ilk sorusu: Eşim nerede, beni onun yanına götürün!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 16:15:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement