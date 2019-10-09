Son Dakika Haberleri: Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı
Son Dakika Güncel Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı

54 dakika önce

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve dün tahliye kararı verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahliye işlemleri başladı.

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı, System.String[]

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve dün tahliye kararı verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahliye işlemleri başladı. İçeride bulunan koli koli evraklar araçlara yüklendi.


26 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünden depremin ardından bazı bina ve kurumlar zarar gördü. Riskli binalara ise boşaltılma kararı verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu için hasarlı olduğu gerekçesi ile tahliye kararı verildi. Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu'na, ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'ne, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ne taşınmasına karar verildi.


Sabah erken saatlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen ekipler, içeride bulunan evrakları ve diğer malzemeleri kolileyerek dışarı çıkardılar. Dışarı çıkarılan koliler ve büyük poşetlere konulara, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ne taşınmak üzere araçlara yüklendi. Tahliye işlemlerinin gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bağcılar Gaziosmanpaşa okulunda bulunan öğrenciler ise bugün Plevne Ortaokulu'na giderek ders başı yaptılar. - İSTANBUL

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar, İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk havalimanı'nda "millet bahçesi" için ilk adım yarın atılıyor
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerdeki baba, kızını camı kapatmadığı için darp etmiş Amine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 13:01:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]