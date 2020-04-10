Bağcılar'ın en işlek cadde ve meydanları korona virüs önlemleri kapsamında yayalara kapatıldı - Son Dakika

Bağcılar'ın en işlek cadde ve meydanları korona virüs önlemleri kapsamında yayalara kapatıldı

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı ve en işlek 6 caddesi yaşanan yoğunluk nedeniyle 15 gün süreyle yaya trafiğine kapatıldı. Cadde başlarına kurulan demir bariyerlerin başında görevli olan Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis, caddeye yaya giriş-çıkışına izin vermiyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve yeni tip korona virüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla geniş çaplı önlemler alınmaya devam ediliyor. Bağcılar Kaymakamlığı Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek önlemler aldı. Buna göre Bağcılar Meydanı ile Güneşli Meydanı, "Yürüyüş Yolu" olarak düzenlenmiş olan Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi - Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak

Alınan karadan esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf tutuluyor. Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre cezai işlem yapılacağı da belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.

"Devletimizin her önlemine vatandaşların uyması gerekir"

Yasak olduğu için kapatılan caddeyi kullanamayan Mehmet Halit Düzyol, "Aracımız diğer taraftaydı arkadaşlar yasak olduğunu söylediler yasağa uymak zorundayız. Devletimizin her önlemine vatandaşların uyması gerektiğine inanıyorum. Uyulsun ki bir an önce bunu atlatabilelim. Devlet ve millet el ele inşallah atlatacağız" şeklinde konuştu.

"Bu kararlarda uyarsak salgından tez günde kurtulabiliriz"

Getirilen yeni uygulamanın virüsün yayılmasını önemli olduğunu belirten Mehmet Doğru ise, "Caddeden giremedim. Uymak gerekir. Hükümetimizin aldığı bu tür önlemler vatandaşlarımız için gerekli şeylerdir ki alınıyor. Sosyal mesafelerin korunması açısından getirilen yasaklara ne kadar uyarsak bu salgından tez günde kurtulabiliriz" dedi.

10 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00'den uygulamaya konulan karar 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'a kadar sürecek