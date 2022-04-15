BAĞCILAR'IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU (1) - Son Dakika
Üye Girişi

BAĞCILAR'IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU (1)

15.04.2022 12:21
BAĞCILAR'IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU (1)

BAĞCILAR Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı.

BAĞCILAR Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmek için toplandı. AK Parti Grubu'nun adayı olarak gösterilen Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Abdullah Özdemir 37, İYİ Parti'nin adayı Hafize Ayşe Çelebi ise 5 oy aldı. Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ardından belediye başkanlık makamında devir teslim töreni yapıldı. Önceki başkan Lokman Çağırıcı,  Abdullah Özdemir'e görevi devretti.

YORUMLAR
500
AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu Kavuncu, köy muhtarlarını mecliste ağırladı Kavuncu, köy muhtarlarını mecliste ağırladı

Abdullah Özdemir, AK Parti, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU (1) - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:29:56. #1.11#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'IN YENİ BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement