Bağcılar ve Eyüpsultan'da kaçak silah operasyonu: 16 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Bağcılar ve Eyüpsultan'da kaçak silah operasyonu: 16 tabanca ele geçirildi

Eyüp'te evi silah atölyesine çeviren kişinin "şüpheli" sıfatıyla firari olarak arandığı belirtildi

İSTANBUL - İstanbul'un iki ayrı ilçesinde yasadışı silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 16 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ile 'Silah Kaçakçılığı' suçunu işleyen kişilere yönelik çalışma yapıldı. Önceki gün Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesinde tespiti yapılan bir eve gerçekleştirilen operasyonda E.D. adlı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. E.D.'nin otomobilindeki gizli bölmeler ile bagajda ve evde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 20 şarjör, tabancalara ait 4 fişek, 5 tabanca gövdesi, 3 icra mili,2 icra yayı, tabanca sürgüleri, bir miktar uyuşturucu madde ve haplar ele geçirildi.

- Tabancaları Eyüpsultan'daki bir silah kaçakçısından almış

Zanlı, ifadesi alınmak üzere Şehit Cemal Şenel Polis Merkezine götürüldü. Şüpheli E.D., polisteki sorgusunda tabancaları Eyüpsultan ilçesinde S.C. adlı bir kişiden aldığını itiraf etti. İtiraf üzerine dün Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesindeki söz konusu eve polis tarafından baskın düzenlendi. Savcılık talimatıyla girilen evde S.C.'nin firar ettiği kaydedilirken, zanlının evinden kurusıkıdan bozma 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 75 fişek, 39 namlu, 15 sürgü, 3 boş şarjör, 43 adet kurusıkı tabanca fişeği ve silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

- Firari şüpheli, evdeki ebeveyn banyosunu silah imalathanesine çevirmiş

Evde yapılan incelemelerde, firari şüpheli S.C.'nin, apartman dairesindeki ebeveyn banyoyu silah imalathanesine dönüştürdüğü ortaya çıktı. Zanlının ayrıca "parada sahtecilik" suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

Bağcılar'da yakalanan E.D.'nin ise "Çocuğa Cinsel İstismar", "yağma", "uyuşturucu ticareti" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. E.D., polisteki ifade işlemlerinin ardından dün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan zanlı, "adli kontrol hükümleri" uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.