Bağdat'ta 25 Ekim gösterileri alarmı - Son Dakika

Bağdat'ta 25 Ekim gösterileri alarmı

23.10.2020 17:23
Bağdat'ta 25 Ekim gösterileri alarmı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 25 Ekim halk gösterilerinin yıl dönümü nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, Yeşil Bölge ve çevresi yüksek beton bariyerlerle kapatıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 25 Ekim halk gösterilerinin yıl dönümü nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, Yeşil Bölge ve çevresi yüksek beton bariyerlerle kapatıldı.

Bağdat'ın merkezi Yeşil Bölge ile civarında askeri kontrol noktaları artırıldı ve yollar ile köprüler askeri araçlarla getirilen yüksek beton bariyerlerle trafiğe kapatıldı.

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği binasının çevresindeki beton bariyerlerin sayısında artış ve asker takviyesi yapıldığı görüldü.

Başkentteki güvenlik güçlerinin, pazar gününe denk gelecek, 25 Ekim 2019'da düzenlenen halk gösterilerinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenmesi beklenen protestolar nedeniyle alarma geçirildiği de ifade edildi.

Pazar günkü gösterilerin başbakanlık ve diğer hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge kapılarına taşımak istendiği ve hükümetin bu yüzden önlemleri artırdığı kaydedildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney vilayetlerinde geçen yıl 25 Ekim tarihinde hükümete karşı geniş halk gösterileri başlamış, aylarca sürmüştü.

Gösterilerde yüzlerce protestocu güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, göstericilerin öldürülmesinde rolü olanların tutuklanıp yargılanması için inceleme komisyonu kurulduğunu açıklasa da, konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

Güvenlik Önlemleri, Bağdat, Irak, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta 25 Ekim gösterileri alarmı - Son Dakika

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