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Bağdat'ta 30 bin kitabın sergilendiği "Iraklıyım, Okuyorum" festivali başladı - Son Dakika

Bağdat'ta 30 bin kitabın sergilendiği "Iraklıyım, Okuyorum" festivali başladı

27.11.2021 17:51
Bağdat'ta 30 bin kitabın sergilendiği "Iraklıyım, Okuyorum" festivali başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 8'inci "Iraklıyım, Okuyorum" festivalinde 30 bin kitap sergilendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 8'inci "Iraklıyım, Okuyorum" festivalinde 30 bin kitap sergilendi.

Bağdat'ın Dicle Nehri kenarındaki Ebu Nuas Parkı'nda düzenlenen festivalde 30 bin kitap kitapseverlerle buluştu. Ziyaretçiler, beğendikleri kitapları bedava alabilecek.

Festivalde kitap sergisinin yanı sıra resim, müzik ve diğer dallarda da etkinlikler yer aldı.

Ebu Nuas çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta 30 bin kitabın sergilendiği 'Iraklıyım, Okuyorum' festivali başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat'ta 30 bin kitabın sergilendiği "Iraklıyım, Okuyorum" festivali başladı - Son Dakika
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