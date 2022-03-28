Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi - Son Dakika
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Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi

28.03.2022 07:42

- Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi Irak'ta Naif Kürdistani adlı bir yazarın, Şii Mercii Ayetullah Ali Sistani'yi aşağılayan açıklamasını protesto eden kalabalık grup, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi binasını...

- Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi

BAĞDAT - Irak'ta Naif Kürdistani adlı bir yazarın, Şii Mercii Ayetullah Ali Sistani'yi aşağılayan açıklamasını protesto eden kalabalık grup, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi binasını ateşe verdi.

Irak'ta yeni hükümeti kurmak için müzakereler sürerken, Kürt yazar Naif Kürdistani'nin Şii Mercii Ayetullah Ali Sistani'yi aşağılayıcı açıklaması ülkede büyük tepkiye neden oldu. Kürdistani'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Şii siyasi partilerinin Şii Mercii Ayetullah Ali Sistani'nin fetvası üzerine Irak petrolünün çalındığını iddia etmesine tepki gösteren bir grup, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan ve Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi binasını basarak, KDP Başkanı Mesut Barzani aleyhine sloganlar attı. Binayı basan protestocular, KDP Beşinci Şubesi'nin içindeki bütün malzemeleri parçaladıktan sonra binayı ateşe verdi.

KDP'den kınama

Yazar Kürdistani'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımının ardından açıklama yapan KDP, yazarın kendileri ile ne uzaktan ne de yakından herhangi bir ilişkisi veya bağlantısı olmadığını belirterek, söz konusu açıklamasının onun kişisel görüşünü temsil ettiğini ve KDP ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti. KDP, "KDP'nin bütün din adamları ve mercilerine duyduğu saygıyı herkes biliyor. Naif Kürdistani'nin merci hakkındaki açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi
Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi
Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi

YORUMLAR
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Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü Kadirov'un paylaştığı videoda Çeçen askerlerin Mariupol'daki binalara ateş edip tekbir getirdiği görüldü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat'ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi - Son Dakika
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