Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi - Son Dakika
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Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi

28.03.2022 01:07
Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup Şii milis yanlısı, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasında yangın çıkardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup Şii milis yanlısı, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasında yangın çıkardı.

KDP'li olduğu iddia eddilen "Nayif Kurdistani" isimli bir kişi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Şii dini mercileri eleştiren paylaşım yaptı. Söz konusu kişi tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silerek, Iraklı Şii dini merci Ali es-Sistani'den özür diledi.

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, bir grup KDP Bağdat Bürosu'nu basarak ateşe verdi. Bu kişilerin Şii milis güçlere bağlı oldukları ifade ediliyor.

KDP'den yapılan açıklamada ise paylaşım yapan kişinin partili olmadığı aktarıldı.

Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi
Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi
Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi
Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi

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Bağdat, Yangın, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta KDP binası ateşe verildi - Son Dakika


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