Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı sloganlar atmıştı.

Kaynak: AA

Tahrir Meydanı, Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor - Son Dakika

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