Bağdat'ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor - Son Dakika
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Bağdat'ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor

30.07.2022 09:32
Bağdat'ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge çevresindeki beton bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge çevresindeki beton bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışıyor.

Sadr destekçileri sabah erken saatlerde Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplandı. Grup, Yeşil Bölge'yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı.

Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani'yi protesto ediyor.

Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani'yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran'a karşı sloganlar atmıştı.

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Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1) Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1)
Kaynak: AA

Tahrir Meydanı, Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat'ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor - Son Dakika
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