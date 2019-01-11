Bağımlı Olma Mutlu Ol" Projesi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İlçe Emniyet Müdürü, İntihar Etmek İsteyen İnşaat İşçisini Böyle İkna Etti: Kaymakam Telefonda Bekliyor Ayıp Olmasın

Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?