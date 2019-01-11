Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde Kaymakamlık
ve Sosyal Çalışmalar Derneği tarafından hazırlanan "Bağımlı Olma Mutlu Ol" projesi hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan ve kabul gören projenin tanıtım ve bilgilendirme etkinliği Köyceğiz Fen Lisesinde düzenlendi.
Etkinlik açılışında konuşan Kaymakam Erdinç Dolu
, bağımlılıkla mücadele kapsamında 6-18 yaş grubunda öğrenim gören 600 öğrenciye okullar aracılığıyla ulaşılarak, spor ve sanatla buluşturulacağını söyledi.
Üç okulda müzik atölyesi oluşturulduğunu anlatan Dolu, proje kapsamında, okullara futbol, basketbol
, voleybol
, floor curling, bocce, dart ve masa tenisi branşlarında toplamda 140 bin lira değerinde spor malzemesi temin edildiğini kaydetti.