Son Dakika Haberleri: Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz, Kırıkkale'de yeni oluşumunu anlattı
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Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz, Kırıkkale'de yeni oluşumunu anlattı

6 saat önce

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kırıkkale'de "Hepimiz Buradayız" oluşumu kapsamında kendisine destek verenlerle bir araya geldi.

Bağımsız Ardahan Milletvekili Yılmaz, Kırıkkale'de yeni oluşumunu anlattı, System.String[]

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Kırıkkale'de "Hepimiz Buradayız" oluşumu kapsamında kendisine destek verenlerle bir araya geldi.

Yılmaz, bir otelde düzenlediği etkinlikte, yeni bir siyasi parti kurulması amacıyla illerde ön bilgilendirme toplantıları yaptığını söyledi.

Bu kapsamda daha önce Ankara, İstanbul ve Antalya'da etkinlik düzenlediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Oluşumumuz 3 ay önce başladı ve siyasetin tam merkezinde bir oluşumdur. Ne siyasetin sağında ne de solunda. Türkiye'nin de zaten ihtiyacı olan budur. Bu bir milli oluşumdur. O nedenle biz buradayız. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Öncelikle bu oluşumda olanların ülkesiyle üniter yapımızla sorunu olmayacak. Bizim ülkemiz için sorumluluğumuz var. Bu oluşumda kadınlara yüzde 50 kota vererek mutlak eşitliği sağlamak istiyoruz."

Yılmaz, oluşumla ilgili partileşme süreçlerinin adım adım devam edeceğini belirterek, 2020 yılının ilk 3 ayında çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.

Öztürk Yılmaz, Milletvekili, Kırıkkale, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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