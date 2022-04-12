Bağlar Belediyesinden park ve yollarda yenileme çalışması - Son Dakika
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Bağlar Belediyesinden park ve yollarda yenileme çalışması

12.04.2022 15:13
Bağlar Belediyesinden park ve yollarda yenileme çalışması

Bağlar Belediyesi, ilçedeki park ve yollarda parke yenileme ve bakım çalışması başlattı.

Bağlar Belediyesi, ilçedeki park ve yollarda parke yenileme ve bakım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçedeki bazı parklarda çim kesimi, ağaç bakımı, park temizliği yaparak vatandaşların dinlenmesi için yeni banklar monte ediyor.

Çocuk gruplarının yanı sıra spor aletleri de yenilenerek yeni haliyle vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın isminin verildiği ve Bağcılar Mahallesi'nde 35 bin metrekarelik alanda inşa edilen park projesinin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri, diğer yandan da bozulan parke taşları ve asfalt yenileme çalışması başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, son 3 yılda ilçeyi hizmetle tanıştırdıklarını belirtti.

Beyoğlu, "16 Nisan'da bu kutlu görevde üç yılımızı tamamlamış olacağız. Bağlar, tarihinde şahit olmadığı hizmet seferberliği ile tanıştı. Gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliğini başarıyla gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. 300 milyon liradan fazla yatırım yaptık. Milletin kaynaklarını milletin hizmetine dönüştürdük. İlk günkü heyecanla inşallah yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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Beyoğlu, Bağlar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesinden park ve yollarda yenileme çalışması - Son Dakika


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