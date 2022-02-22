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Bağlar'da yol yapım ve yenileme çalışmaları hız kazandı - Son Dakika

Bağlar'da yol yapım ve yenileme çalışmaları hız kazandı

22.02.2022 13:55
Bağlar'da yol yapım ve yenileme çalışmaları hız kazandı

Bağlar Belediyesince yol yapım ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Bağlar Belediyesince yol yapım ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesinde yer alan Batı Çanakçı Mahallesinden geçen derede başlatılan çalışma ile yol yenilemesi yapıldı.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezde Bağcılar Mahallesine bağlı Demetevler bölgesinde inşa edilen yeni yapıların olduğu noktalara yeni imar yolları kazandırdı.

Kırsalda ise Tellikaya Mahallesinde yol yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Özdemir Mahallesinde 4 noktada bozulan yollar yenilenerek ulaşım için elverişli hale getirildi.

Belediye, hava koşullarının düzelmesiyle kırsaldaki birçok mahalle ve mezrada yol yapım çalışmalarına ağırlık verdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 3 yıldan beri gerek merkezde gerekse kırsalda aralıksız bir hizmet seferberliği yürüttüklerini belirterek, "Bize ulaşan tüm taleplere mazeret üretmeden imkanları en iyi şekilde değerlendirerek cevap veriyoruz. Vatandaşımızın meşru ve haklı hizmet taleplerinin başımızın üzerinde yeri var. Bu yıl çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Halkımızın memnun olacağı adımları atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Fen İşleri Müdürlüğü, Bağcılar, Bağlar, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar'da yol yapım ve yenileme çalışmaları hız kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağlar'da yol yapım ve yenileme çalışmaları hız kazandı - Son Dakika
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