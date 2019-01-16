Son Dakika Haberleri: Bağlar İlçesinde İmamlara Bağımlılıkla Mücadele Sunumu!

Bağlar İlçesinde İmamlara Bağımlılıkla Mücadele Sunumu!

1 saat önce

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği'nin imamlara yönelik "Bağımlılıkla Mücadele de Farkındalık Oluşturma Eğitimi"Diyarbakır, Bağlar ilçesi Çelebi Eser Kur'an Kursu Konferans Salonunda gerçekleşti.

Bağlar İlçesinde İmamlara Bağımlılıkla Mücadele Sunumu!, System.String[]

Diyarbakır İl Müftülüğü ile Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Bağlar ilçe müftülüğünde görev yapan180 din görevlisinin katıldığı aylık mutad toplantısına katılan Yeşil Yıldız Derneği Başkanı Yahya ÖGER; Din görevlilerine bağımlılıkla mücadelenin zorluklarını, karşılaşılabilecek sorunları, Diyarbakır saha verilerini paylaştı. Mücadelede Din görevlisinin rolü ve önemi üzerinde sunum yaptı.İmamların sorularını cevaplandıran Dernek Başkanı Yahya ÖGER bağımlılıkla mücadelede en önemli ayağının din görevlisine düştüğünü bu anlamda her din görevlisinin bir çok konuda öncülük yaptığı gibi bağımlılıkla mücadelede görev yaptığı bölgesinde gençlerin sorunlarını bilmesi,ailelerin sosyoekonomik yapısının ne durumda olduğunun öğrenilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde ve Diyarbakır'da imamlara yönelik pozitif bir bakışın olduğunugörüyoruz.Bu olumlu bakış açısını mücadele noktasındakazanca çevirmek elimizde ,gençlerin sıkıntılarının görevli arkadaşlar tarafından konuşularak yardımcı olunması bağımlılık ile mücadelede elimizi güçlendirir.

Bağımlılık yapıcı maddelere bulaşmada manevi boşluğun sebepler arasında olduğunu,aynı zamanda önleyici ve tedavi sonrası yani tekrar topluma kazandırma noktasında manevi rehabilitasyonun önemide çok büyüktür.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:43 Kaynak: Bültenler

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