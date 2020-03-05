Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ/ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ/ - Son Dakika

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ/

6 saat önce

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek KAHRAMANMARAŞ Bayrak açılması Öğrencilerden "Bahar Kalkanı" kareogrifisi Kur'an-ı Kerim tivaleti Okul Müdürü Bilal Yiğit'in konuşması Asker selamı Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiiri ve Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirleri okunması Dua...

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

KAHRAMANMARAŞ

Bayrak açılması

Öğrencilerden "Bahar Kalkanı" kareogrifisi

Kur'an-ı Kerim tivaleti

Okul Müdürü Bilal Yiğit'in konuşması

Asker selamı

Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiiri ve Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirleri okunması

Dua edilmesi

GAZİANTEP

Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesinden görüntüler

Öğrenciler, şehit babası ve askerler ile Jandarma Komutanı, Okul Müdürü Halim Erol'un konuşmaları

Ağaç dikimi, şehit babası ile Binbaşı Ümit Tahta ile can suyu verilmesi

Şehit babası Mehmet Uygun ile röportaj Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

KAHRAMANMARAŞ/GAZİANTEP - Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Kahramanmaraş'ta Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okulun bahçesine 100 metrelik Türk bayrağı açtı. "Bahar Kalkanı" koreografisi oluşturan öğrenciler, asker selamı verdi ve Mehmetçik için dua etti.

Programda okulun öğretmenlerinden Abdülbaki Yazıcı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Okul Müdürü Bilal Yiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk milletinin geçmişten günümüze kadar her daim mazlumun yanında, hakkın savunucusu ve adaletin kılıcı olduğunu söyledi.

Bugün de tarihin tekerrür ettiğini belirten Yiğit, "Milletimiz, devletimiz el ele ve omuz omuza, bir ve beraber olarak hem Türkiye sınırlarında hem de sınır dışında zalimlere ve kafirlere karşı, hakkın savunucusu mazlumun destekçisi olmaya devam ediyoruz. Biz sınıflarımızda sadece bilgi öğretmiyoruz. Bu tür etkinliklerle kendimizi bu devletin, bu milletin bir ferdi olarak üzerimize düşen görevi şanlı bir şekilde, şu anda yaptığımız gibi yapmak durumundayız." dedi.

Etkinlikte Arif Nihat Asya'nın "Bayrak", Mehmet Akif Ersoy'un ise "Çanakkale Şehitlerine" şiirleri öğrenciler tarafından okundu.

Daha sonra öğrenciler tarafından indirilen hatimlerin duası yapıldı.

Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine İdlib'de rejim unsurlarınca şehit edilen 33 Mehmetçik için 33 zeytin fidanı dikildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen programa konuşan okul müdürü Halim Erol, yurt içinde ve dışında canlarını dişine takarak vatanı savunan ve bu uğurda hiç düşünmeden canlarını vererek şehit olan Mehmetçiklere destek olmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, okul müdürü Halim Erol, okula adı verilen şehit jandarma er Ömer Uygun'un babası Mehmet Uygun, öğrenciler, öğretmenler ve personel katıldı.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - KAHRAMANMARAŞ/

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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