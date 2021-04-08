Son dakika haber! Baharın gelmesiyle gelinliğini giyen kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Son dakika haber! Baharın gelmesiyle gelinliğini giyen kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor

08.04.2021 11:31

Edinilen son dakika haberine göre Iğdır'ın ünlü kayısı bahçeleri, ilkbaharda açan çiçekleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Iğdır'ın ünlü kayısı bahçeleri, ilkbaharda açan çiçekleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin en doğusunda, Ermenistan, Nahçıvan ve İran sınırında bulunan, sahip olduğu coğrafi şartları ve iklim yapısıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak adlandırılan kentte ilkbaharda birbirinden farklı doğal güzellikler yaşanıyor.

Kentin dünyaca ünlü kayısılarının üretildiği bahçeler baharın gelişiyle beyaz çiçeklerle bezendi. Etrafını çevreleyen Aras Dağları'nın içinde kalan Iğdır'ın da içinde bulunduğu Aras Vadisi, beyaz çiçeklerle gelinliğini giyen kayısı ağaçlarıyla ziyaretçilerine renk cümbüşü sunuyor.

Yıllık yaklaşık 45 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştiği ve Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Iğdır'daki kayısı bahçeleri, yazın meyvesi, sonbaharda ağaçların sararan yaprakları, ilkbaharda ise beyaz çiçekleriyle görenleri mest ediyor.

Her mevsim bambaşka bir güzellik sunması nedeniyle ilgi çeken kayısı bahçeleri şu sıralar çiçeklerinin güzelliği ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Güzelliği ile bilinen Japonya'nın kiraz bahçelerini aratmayan Iğdır'ın kayısı bahçeleri Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi.

"Kayısı bahçeleri bembeyaz gelinlik giymiş bir kız misali beyaza büründü"

Önemli ölçüde kayısı üretiminin gerçekleştiği kentin Melekli Beldesi Belediye Başkanı Eray Coşar, AA muhabirine, "Iğdırımızın sembolü kayısı ağaçlarımız, baharın gelişiyle bembeyaz gelinlik giymiş bir kız misali beyaza büründü. Biz kayısımıza yazın sarı altın diyoruz, sapsarı altınlarını, meyvelerini döküyor. Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına ihraç ediyoruz." dedi.

Kayısı ağaçlarının Iğdır'ın sembolü olduğunu ve bu yönüyle tanındığını aktaran Coşar, "Iğdır denilince akla Iğdır kayısısı geliyor. Kendi tadı, aroması ile Türkiye'nin en uç noktasında dahi tanınıyor. İzmir'deki bir pazarda denk geldim, Iğdır kayısısı satılıyordu." diye konuştu.

"Bu doğal güzelliği dünya çapında üne kavuşturacağız"

Iğdır'ın sahip olduğu bu doğal zenginliğin tanıtımı için çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü ve uluslararası çapta yapmayı hedeflediklerini ifade eden Coşar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Japonya'daki kiraz çiçekleri dünya çapında ünlü. Iğdır'daki kayısı çiçekleri ise Türkiye çapında bir üne sahip oldu. Bu doğal güzelliği dünya çapında üne kavuşturacağız. Biz film, dizi yapımcılarını, doğa fotoğrafçılarını ve doğa tutkunlarını bu güzelliği görmeye davet ediyoruz. Kapımız herkese açık, gelip bu muhteşem doğa olayını yerinde görsünler."

Bahçelerin gönüllü olarak tanıtımını gerçekleştiren İlteriş Kağan Taşkınsu da bu doğa güzelliğinin her geçen yıl daha fazla tanıtıldığını belirterek, "Her gelen ziyaretçi burada fotoğraf ve video çektiriyor, bunları sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaşıyor, dolayısıyla buranın da bir bakıma tanıtımını yapmış oluyorlar. Biz de burada fotoğraf ve videolar çekerek tanıtım yapıyoruz." diye konuştu.

"Burada gelip film, klip çekmek isteyenler de var"

Kayısı bahçelerinin ününün arttıkça yurdun farklı bölgelerinden değişik taleplerin geldiğinin altını çizen Taşkınsu, şunları söyledi:

"Çiçek açan kayısı bahçelerimiz adeta doğal stüdyoya dönüşmüş durumda. Biz kayısı bahçelerini sadece gezi amaçlı düşünmüyoruz, burada gelip film, klip çekmek isteyenler de var. Buradan bütün bu niyetteki vatandaşları davet ediyoruz."

Son dakika haber! Baharın gelmesiyle gelinliğini giyen kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor
Son dakika haber! Baharın gelmesiyle gelinliğini giyen kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor
Son dakika haber! Baharın gelmesiyle gelinliğini giyen kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor
Son dakika haber! Baharın gelmesiyle gelinliğini giyen kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor

Çukurova, Türkiye, Iğdır, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Baharın gelmesiyle gelinliğini giyen kayısı bahçeleri görsel şölen sunuyor - Son Dakika


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