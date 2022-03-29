Baharın müjdecisi leylekler Kars'a geldi - Son Dakika
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Baharın müjdecisi leylekler Kars'a geldi

29.03.2022 13:13

Baharın müjdecisi leylekler Kars'a geldi Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler Kars'a geldi.

Baharın müjdecisi leylekler Kars'a geldi

KARS - Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler Kars'a geldi. Uzun bir kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte Kars'a gelen leylekler, Çerme köyü yakınlarında kar üzerinde görüntülendi.

Leyleklerin geldiğini ifade eden Adem Alp, "Kars'ta yavaş yavaş bahar havası esiyor. Leyleklerinde tabi gelme zamanı, ama bu yıl bu yıl kış uzun sürdü. Leyleklerde tabi ki yuvalarını yapmak üzere Kars'a göç ettiler. Şuan da arazide, sulak alanda karınlarını doyuruyorlar. Nisan ayı gibi de yuvalarını yapmaya başlarlar" dedi.

Göç yolu üzerinde bulunan Türkiye'ye sıcak Afrika ülkelerinden gelen leyleklerin bir bölümünün de birkaç günlük konaklamaların ardından Avrupa ülkelerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

Kars'a gelen leylekler, Çerme köyünden geçen Kars Çayı etrafında karlar üzerinde yiyecek ararken kameralara yansıdı. Leylekler özellikle Kümbetli ve Dikme Köylerinde yuvalarını elektrik direkleri üzerinde yapıyor.

Baharın müjdecisi leylekler Kars'a geldi
Baharın müjdecisi leylekler Kars'a geldi
Baharın müjdecisi leylekler Kars'a geldi

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Kaynak: İHA

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