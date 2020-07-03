Bahçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri gerekçesiyle 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Mardin'in Derik ve Savur ilçelerinde, evlerinin bahçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derik'te Çağıl Mahallesi ve Savur'da da Pınardere Mahallesi'nde 2 kişinin, özel düzenek kurup kamerayla izledikleri evlerinin bahçelerinde kenevir yetiştirdiğini ve kubar esrar imal ettiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, özel eğitimli köpeklerle yaptıkları aramada, 281 kök Hint keneviri ve 1 kilo 215 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Ö. ve F.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.