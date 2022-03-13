İSTANBUL-BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NİN KARTOPU FESTİVALİ'NE YOĞUN İLGİ - Son Dakika

Bahçelievler Belediyesi, Kartopu Festivali düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde çocuklar hem kartopu oynayarak doyasıya eğlendi hem de DJ Emircan'ın canlı performansıyla unutulmaz bir gün yaşadı.

Bahçelievler Belediyesi, İstanbul'daki yoğun kar yağışının azalması sonrası Yenibosna Şehir Stadı'nda Kartopu Festivali düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan 'Kartopu Festivali'nde çocuklar, aileleriyle doyasıya eğlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivalde bazı çocuklar kartopu oynarken, bazıları da kardan adam yaptı. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde vatandaşlara sucuk ekmek, çorba ve çay ikramı yapıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır festivalde çocuklarla birlikte kartopu oynadı. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Kar yağışı belliydi yağacaktı. Valiliğimiz uyardı, bakanlığımız uyardı. Gerekli tedbirleri aldık. Böyle bir festivali düşünüyorduk ama hava şartları daha ağır olsaydı erteleyebilirdik. Sabaha kadar sahadaydık? dedi.

'DÜNYADA HER YERDE SADECE 'KARTOPU SAVAŞI' OLSUN'

Başkan Bahadır sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu karın bereketinin zorluğunun yanında bir de sıcaklığını çocuklarımız ve gençlerimizin bir eğlencesi olsun istedik. Ayrıca, kartopu savaşlarımız olacak. Buradaki savaşlarımız sadece kartopu savaşı olsun istiyoruz. Dünyada barış olsun istiyoruz; Cumhurbaşkanımızın uğraştığı gibi Dışişleri Bakanımızın uğraştığı gibi. Tüm dünyada her yerde sadece 'kartopu savaşı' olsun. Çocuklar özellikle kadınlar hiç kimse ölmesin istiyoruz.

Öte yandan, festivalde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çocuklar da çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirtti. Renkli görüntülere sahne olan festivalde vatandaşlar DJ Emircan da canlı performansıyla unutulmaz bir gün geçirdi.