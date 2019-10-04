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Bahçelievler'de emniyet mensuplarına afet eğitimi

1 saat önce

Bahçelievler'de emniyet mensuplarına afet eğitimi Polislere deprem anında yapılması gerekenler anlatıldıİSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 400 emniyet mensubuna afet eğitimi verdi.

Bahçelievler'de emniyet mensuplarına afet eğitimi

Polislere deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 400 emniyet mensubuna afet eğitimi verdi. Eğitimde deprem anında ne yapılması gerektiği konusu uygulamalı olarak anlatıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması eğitimlerini başarıyla tamamlayan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekibine Eğitmen Sertifikası verildi. Eğitme Sertifikası alan eğitmenler, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda emniyet mensuplarına, "Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci ve Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması" eğitimi verdi. Eğitimde geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8'lik deprem ve devamında yaşanan artçılarıyla gündeme gelen deprem anında ne yapılması gerektiği konusu da uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimde İlk 72 saatin önemine dikkat çekilirken, yangın tüpünün kullanımı da anlatıldı. Öte yandan eğitimlerin ilçedeki tüm kamu kurumlarında çalışan personele verilmesi hedefleniyor. Gönüllü 50 kişiden oluşan ekip ile kurulduğundan günümüze, Atsushi Miyazaki Trafik ve Deprem Eğitim Parkında, yaklaşık 140 bin kişiye Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci, YOTA Eğitimi ile ilkokul seviyesindeki yaklaşık 180 bin öğrenciye trafik eğitimi verdi. Aynı ekibin, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 ile 2011 Van depremlerinde de aktif görev aldığı belirtildi.

Bahçelievler'de emniyet mensuplarına afet eğitimi

Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Deprem, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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