Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Bahçelievler\'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP\'den AK Parti\'ye geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde siyasi dengeleri değişti. CHP'li 3 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak'ın AK Parti'ye katılmasıyla Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 23'e yükselirken, CHP 22 üyede kaldı. 3 meclis üyesine rozetlerini takan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Biz çalışacağız, İstanbul kazanacak." dedi.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. CHP'li Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak'ın AK Parti'ye katılmasıyla Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elde etti. Üç ismin rozetini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Böylece mecliste Cumhur İttifakı 23 üyeye ulaşırken, CHP'nin üye sayısı 22'de kaldı.

Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

3 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ AK PARTİ'YE KATILDI

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde siyasi dengeleri değiştiren gelişme yaşandı. CHP'li Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak, AK Parti'ye katıldı. Üç isme rozetleri, düzenlenen programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edildi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sayın Levent Arısüt, Sayın Barış Ural ve Sayın Cem Şafak AK Parti ailemize katıldı. Düzenlenen programla, kendilerine rozetlerini takdim ederek, hoş geldiniz diyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU ALDI

Üç meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'nde aritmetik değişti. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 23'e yükselirken CHP 22 üyede kaldı. Böylece mecliste üstünlük Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.

Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

“BİZ ÇALIŞACAĞIZ, İSTANBUL KAZANACAK”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, paylaşımında partiye katılan üç isme teşekkür ederek, hizmet vurgusu yaptı.

Özdemir, “Tavrını milletin refahından, hizmet ihtiyacına yönelik emekten yana koyan herkese teşekkür ediyoruz. Hepimizin üzerinde ve hepimizin omzunda taşıdığı millete hizmet şiarını layıkıyla yerine getirme sorumluluğumuzu her zaman diri tutacağız. Biz çalışacağız, İstanbul kazanacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrar hoş geldiniz” dedi.

Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

BAHÇELİEVLER'DE SİYASİ DENGE DEĞİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nı AK Parti adayı Hakan Bahadır kazanmıştı. Üç CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte ilçede belediye başkanlığının ardından meclis çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Abdullah Özdemir, Bahçelievler, Özgür Çelik, İstanbul, AK Parti, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Bahçelievler Belediyesi Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada Bir gün arayla aynı yerde 2 kaza kamerada
Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi Devlet başkanı ölümle burun buruna geldi
Mezar başında öldürülen Gamze’nin ses kaydı ortaya çıktı “Beni öldürmeye çalışıyor“ Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! "Beni öldürmeye çalışıyor"
Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı Tüm dünyadan sır gibi sakladığı gerçek ortaya çıktı
Filenin Sultanları’nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü Filenin Sultanları'nın videosundaki detay kullanıcıları ikiye böldü

00:06
Bakan Gürlek duyurdu Uyuşturucu baronu İstanbul’da yakalandı
Bakan Gürlek duyurdu! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
23:27
Rusya, Kiev’i vurdu
Rusya, Kiev'i vurdu
23:02
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır
22:53
Archie Brown, İsmail Kartal’ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyunca dondu kaldı
22:27
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti
22:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu’da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum
21:36
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra 1 puanla geri döndü
21:07
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı
20:54
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama
20:28
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
18:45
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti’den
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 00:37:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement