SPOR Bahçeşehir Koleji'nde genel menajer ve oyuncular Avrupa şampiyonluğunu DHA'ya değerlendirdi - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji'nde genel menajer ve oyuncular Avrupa şampiyonluğunu DHA'ya değerlendirdi

Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın: Hedefimiz yeni bir kupayı Türkiye'ye getirmek

"Oyuncularımıza aidiyeti hissettirmek bize başarıyı getirdi"

"Belki Avrupa'ya belki de NBA'e oyuncu vereceğimizi düşünüyorum"

"Güzel bir tesis inşa edeceğiz"

"Eksikleri tamamlayıp, bir tık daha ileriye gitmemiz lazım"

Kartal Özmızrak: Ligde de kolay lokma olmayacağız

"Ömrüm boyunca hatırlanacak bir şey"

"Bir takıma gitmeden takımın vizyonu, hedefleri benim için çok önemli">

"Ailemden uzak olmak çok da iyi gelmedi"

Hadi Özdemir: Türkiye'ye böyle bir başarıyı getirmek insanı mutlu ediyor

"Bahçeşehir Türk basketboluna inanılmaz faydalı olacak"

"İyi bir şekilde sezonu sonuçlandırmak istiyoruz"

OLGUCAN KALKAN - KUBİLAY ÖZEV/ İSTANBUL,(DHA)-

FIBA Europe Cup'ta şampiyon olan Bahçeşehir Koleji'nde genel menajer Alpaslan Aydın, oyunculardan Kartal Özmızrak ve Hadi Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Yakalanan başarının kolay bir iş olmadığını dile getiren Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, "Süper Lig'de 4'üncü yılımız. Kupa geldi. Kolay bir şey değil. Erkek basketbolunda Türkiye'nin 7'nci kupası oldu. Dolayısıyla kolay bir iş değil yaptığımız. Bunun sebebi ekibin çok büyük bir emek harcaması, özverili çalışması. Oyuncularımıza aidiyeti hissettirmek ve onlarla beraber bir yola baş koymak bize başarıyı getirdi" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ YENİ BİR KUPAYI TÜRKİYE'YE GETİRMEK"

Ligi ilk 6 içinde bitirmek istediklerine dikkat çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Ligde 1 maçımız kaldı. İlk 6'da bitirme hedefimiz var. Maçımızı kazansak da tam olarak bize bağlı değil. Daha sonrasında gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bunun yanında ilk 6'da bitirirsek Şampiyonlar Ligi'ne kalıyoruz. Orada da hedefimiz yeni bir kupayı Türkiye'ye getirmek."

"AVRUPA VE NBA'E OYUNCU VEREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

2, 3 yıl içinde altyapıdan önemli isimler çıkartacaklarının altını çizen Aydın, "Altyapı bizim için çok önemli ve değerli. Oyuncu çıkarmak, amaçlarımızdan bir tanesi bu. Ancak bunun yanında altyapıdaki arkadaşların doğru insan, doğru birey yetiştirmeleri de bizim için çok önemli. Başkanımıza da söz verdik. 2, 3 yıl içinde inşallah alt yapıdan çok önemli çocuklar çıkacak. Sadece bize değil, Türkiye'deki tüm takımlara. Belki Avrupa'ya belki de NBA'e oyuncu vereceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR TESİS İNŞA EDECEĞİZ"

Tesis konusunda da arayışların devam ettiğini belirten Genel Menajer Alpaslan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Tesis hedefimiz her zaman var. 3, 4 yıldır devamlı bu işin üstüne gidiyoruz. Salon için yer lazım. Bu yerin şehrin içinde bir yer olması lazım. Böyle bir imkan bulmaya çalışıyoruz. Başkanımız, bakanlarla konuşuyor. Spor bakanımızla konuşuyor. Böyle bir imkan devamlı araştırılıyor. Bulunduğu zaman güzel bir tesis inşa edeceğiz. Bir projemiz var. Basketbolun ilerlemesi için tesis şart."

"EKSİKLERİ TAMAMLAYIP, BİR TIK DAHA İLERİYE GİTMEMİZ LAZIM"

Gelecek sezon bir seviye daha ileri gitmek istediklerini söyleyen Aydın, "Hedefimiz gelecek sezon daha iyi gitmek. Bir yapı, bir kök oluşturduk artık. Bir kupa getirdik Türkiye'ye. Hatalarımız, eksiklerimiz tabii ki vardı. Biz bunları gözlemliyoruz. Şimdi hep beraber oturup, konuşacağız. Bu eksikleri tamamlayıp, bir tık daha ileriye gitmemiz lazım. Bu sene Süper Lig'de olacağımız yerden bir seviye daha ileri gidip, Şampiyonlar Ligi'ne de gidersek o kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz" dedi.

KARTAL ÖZMIZRAK: ÜLKEMİZE BU BAŞARIYI YAŞATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK SEVİNÇLİYİZ

Büyük bir başarı yakaladıklarına dikkat çeken Kartal Özmızrak, "Bahçeşehir'in ligdeki 4'üncü senesi. 4'üncü senemizde Avrupa'da bu kupayı aldık. Gerçekten büyük başarı. Ülkemize bu başarıyı yaşattığımız için çok sevinçliyiz. Biz aslında hiç kırılmadık. Birçok sakatlık yaşadık. Gelenler ve gidenler oldu. Bizim için kırılma anı dediğimiz de bizim hiç dağılmamız oldu. Bu turnuvada finale çıkıp, bu başarıyı yakalamamızdaki önemli nokta buydu" diye konuştu.

"ÖMRÜM BOYUNCA HATIRLANACAK BİR ŞEY"

Avrupa Kupası yarı finalinde iç sahada kazanılan Leiden Basketball maçında 24 sayıyla Avrupa'daki kariyer rekorunu kıran Özmırak, takım olarak kazanmanın daha önemli olduğunu söyledi. Özmızrak, "Avrupa'daki kariyer rekorumdu. Maçlarda kimin öne çıktığının çok fazla önemi yok. Bir maç ben çıkıyorum, diğer maçta başka bir isim çıkıyor. Önemli olan galip gelebilmek. Ancak tabii ki takımın önemli maçlarından bir tanesinde öyle bir performans sergileyip, galibiyete katkıda bulunmak benim için çok önemli ve ömrüm boyunca hatırlanacak bir şeydi. O yüzden çok sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

"BİR TAKIMA GİTMEDEN TAKIMIN VİZYONU, HEDEFLERİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Daha önce Beşiktaş ve Darüşşafaka ile de Avrupa'da kupalar kazanan Kartal Özmızrak, "Bu tabii ki mutlu edici bir şey. Ayıca bu konuda şansı olduğumu söyleyebilirim. Şanstan ziyade, ben bir takıma gitmeden takımın vizyonu, hedefleri benim için çok önemli oluyor. Bahçeşehir'de bu konuda çok vizyoner bir kulüp. Zaten bu sezon anlaşmayı yapmadan önce hedeflerimiz hakkında konuşurken, kupayı almayı hedeflediğimizi söyledik. Çok şükür ki bunu da başardık" şeklinde konuştu.

"AİLEMDEN UZAK OLMAK ÇOK DA İYİ GELMEDİ"

Geçtiğimiz sezonu İspanya Ligi'nde geçiren ve bu sezon Türkiye'ye geri dönen Özmızrak, babasının sağlık sorunları nedeniyle ailesinden uzak kalmasının kendisine iyi gelmediğini söyledi. 26 yaşındaki basketbolcu, "Kariyer planlamamda yurt dışı bir daha olur mu bilmiyorum. Çünkü, yurt dışında ailemden uzak kalmak beni biraz etkiledi. Babamın da sağlık sorunları olunca. Ancak tabii ki hayat bu ne getireceği belli olmaz. Yurt dışında oynamak basketbol ve kariyer açısından benim için güzel bir deneyimdi. Ama dediğim gibi ailemden uzak olmak çok da iyi gelmedi. Şu anda burada keyfim çok yerinde. Başarılar da geliyor. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

"LİGDE DE KOLAY LOKMA OLMAYACAĞIZ"

Sezona başlarken iki hedeflerinin olduğunu dile getiren Kartal Özmızrak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz sezona başlarken iki hedefimiz vardı. İlki Avrupa Kupası'nı almak, ikincisi ise ligi ilk 6 içinde bitirmekti. İlk hedefimizi gerçekleştirdik. İkinci hedefimiz için de doğru yolda ilerliyoruz. Son maçımızı kazanarak, ligi 6'ncı sırada bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bu diğer maçlara da bağlı. 6'ncı sırada bitirebilirsek, yarı final için de ciddi bir şansımızın olduğunu düşünüyorum. Şu an bizi iyi bir ritim yakaladık. Eğer 6'da bitirirsek ciddi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Orada da kolay lokma olmayacağız."

HADİ ÖZDEMİR: TÜRKİYE'YE BÖYLE BİR BAŞARIYI GETİRMEK İNSANI MUTLU EDİYOR

Kariyerinde ilk kez Avrupa'da şampiyonluk yaşadığını ifade eden Hadi Özdemir, "Çok mutlu olduk. Türkiye'ye böyle bir başarıyı getirmek, bu işin bir parçası olmak, bu hikayede bir figüran olmak insanı mutlu ediyor. Daha önce yaşadığım bir tecrübe değil. 21 senedir basketbol oynuyorum ama ilk defa böyle bir şey oldu. Daha önce 8 tane kupam var ama Avrupa şampiyonluğu gibi bir şey yoktu. Ayrı bir keyfi, zevki var. Gece uyuyamıyorsun, hep aklında. Onun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"BAHÇEŞEHİR TÜRK BASKETBOLUNA İNANILMAZ FAYDALI OLACAK"

Bahçeşehir'in Türk basketboluna büyük katkılar sağlayacağını belirten Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bahçeşehir Türk basketboluna inanılmaz faydalı olacak. Çünkü; inanılmaz bir sporcu, öğrenci potansiyeli var. Bu çocuklara iyi örnek olabilirsek, bu çocuklar sporun bir parçası olacak, sadece basketbol da şart değil. Güzel bir eğitim alıyorlar. Bu şekilde her şeye faydası olacak. O yüzden Bahçeşehir çok faydalı olacak."

"İYİ BİR ŞEKİLDE SEZONU SONUÇLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Ligdeki hedefler hakkında da konuşan Hadi Özdemir, "Ligde 1 maçımız daha var. İyi bir yerde bitirebilirsek, ilerlemek istiyoruz. Avrupa Kupası ile beraber moral de bulduk. İyi bir şekilde sezonu sonuçlandırmak istiyoruz. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

3 İSİM ŞAMPİYONLUĞU KUPA İLE GELDİKLERİ D-SMART STÜDYOLARINDA DA ANLATTI

Bahçeşehir Koleji Genel Menajer Alpaslan Aydın, oyunculardan Hadi Özdemir ve Kartal Özmızrak D-Smart'ta Şampiyonluk Özel programına da konuk oldu. Şampiyonluğu değerlendiren Genel Menajer Alpaslan Aydın, "Amaç Türk Basketbolunu sevdirmek, büyütmek ve geliştirmek. Bu tarz başarılar ilgiyi daha da arttırıyor. İnşallah bu sezon 3 kupa da Türkiye'ye gelecek. Kupayı aldığımız gece kimse uyuyamadı ama kutlama yapamadık ve hemen Yalova maçına hazırlandık. O maçı kazandık sonra da Denizli maçını kazanmak istiyoruz. Kutlamayı sonra yapacağız."

KARTAL ÖZMIZRAK: EN FAZLA AVRUPA KUPASI KAZANAN TÜRK OYUNCU OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM

En fazla Avrupa Kupası kazanan Türk basketbolcu olan Kartal Özmızrak, "En fazla Avrupa Kupası kazanan Türk oyuncu olmanın gururunu yaşıyorum. Başarıya gidebilecek organizasyonların içinde olmak çok önemli. Öncelikle planlar ve fikirler uyuştuğu için bu kulübü tercih ettim. Bu kupayı alacağımıza inandık."

Kariyerinde ilk kez Avrupa Kupası kaldırdığını söyleyen Hadi Özdemir, bunda en önemli payın takımdaki aile ortamının olduğunu dile getirdi.