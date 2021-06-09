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Bahçeşehir Koleji, Ordu'da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji, Ordu'da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor

09.06.2021 18:45

Bahçeşehir Koleji, Ordu'da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor Kolejin 16'ncı Fen ve Teknoloji Lisesi, Ordu Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde açılıyor Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar: "Kaliteli eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" SODİMER Başkanı Prof. Dr.

Bahçeşehir Koleji, Ordu'da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor

Kolejin 16'ncı Fen ve Teknoloji Lisesi, Ordu Giresun Enver Yücel Kampüsü'nde açılıyor

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar: "Kaliteli eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan: "Bahçeşehir Eğitim Kurumları, on yıllar öncesinden uzaktan eğitim sistemini kullandı, güçlü bir dijital sermayesi var"

ORDU - Bahçeşehir Koleji'nin, Türkiye genelindeki 16'ncı Fen ve Teknoloji Lisesi Ordu'da açılıyor. İHA derslerinin verileceği model havacılık sınıfı, drone eğitim laboratuvarı ve robotik atölyelerinin de yer alacağı Bahçeşehir Koleji Ordu Giresun Enver Yücel Fen ve Teknoloji Lisesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla eğitime başlayacak.

Bahçeşehir Koleji tarafından 2006 yılında kurulan ve Türkiye'de STEM eğitimi verilen ilk lise olma özelliğini taşıyan Fen ve Teknoloji Liseleri yaygınlaşmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 15 kampüsü bulunan Fen ve Teknoloji Liseleri'nin sayısı, Ordu Giresun Enver Yücel kampüsü ile 16'ya ulaşıyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Robotik yarışmaları, bilim olimpiyatları, patent ve faydalı modeller konusunda yoğun bir şekilde çalışan öğrenciler bu alanlarda aldıkları ödüllerle hem Türkiye'de hem dünyada isimlerinden söz ettirirken, 2009 yılından beri ulusal ve uluslararası robotik turnuvalarında sayısız kupa ve ödül kazanan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri robotik takımları "Dünya Şampiyonluğu" dahil 60'ın üzerinde kupanın sahibi olarak benzeri olmayan bir rekora imza atıyorlar. Her yıl ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına katılan öğrenciler, dereceler kazanıyorlar. Bilim olimpiyatları için yoğun hazırlıkların gerçekleştirildiği okullarda öğrenciler, elde ettikleri olimpiyat başarılarıyla dünya üniversitelerinden de kabul alıyorlar.

Öğrenciler ayrıca her sene başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal ve uluslararası bilim proje yarışmalarına katılarak bilime yön verecek inovatif buluşlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin en çok patent başvurusu yapmış okulu olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencileri, ürettikleri faydalı modellerle de inovasyon ve bilimi bir araya getiren projelere imza atıyor.

"Fen ve Teknoloji Liselerinde topluma faydalı, sorumluluk sahibi, dünya ile konuşan, dünya ile yarışan, dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz."

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, 16'ncısı açılan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nden bahsetti. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminden itibaren hayata geçecek olan Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'ni açmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Boyar, "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Türkiye'nin gelecek projesidir. Bu liselerde çok yönlü fen eğitimiyle yetişen çocuklar dünyanın en prestijli okullarına burslu kabul ediliyor, ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük ödüller alıyorlar ve bu liselerin tüm ülke genelindeki 16'ncısını da burada açıyoruz. Bu liselerde topluma faydalı, sorumluluk sahibi, dünya ile konuşan, dünya ile yarışan, dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyoruz" dedi.

"Çok yönlü bilim insanları ve teknoloji liderleri yetişecek."

Genel Müdür Yardımcısı Boyar, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin 2006 yılında Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'in Türkiye'yi bilim ve teknolojide ileri götürecek nesiller yetiştirme hayaliyle kurulduğunu söyledi. "Çok yönlü bilim insanları ve teknoloji liderleri yetişecek." diyen Boyar sözlerine şöyle devam etti: "Almanya'da Biontech aşısını geliştiren iki Türk bilim insanımız göğsümüzü kabarttı, dünyaya örnek teşkil edecek çalışmaları hepimizi gururlandırdı. Bu liselerimizde de böyle bilim insanları yetiştiriyoruz. Gelecekte dünyaya değer kataran isimlerini duyuracaklar. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü'ne kazandırılmasında çok büyük gayretleri olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanımız Enver Yücel'e ve emeği geçen yetkililere teşekkür ediyorum. Kaliteli eğitim anlayışı ile hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünyada bir buçuk milyar öğrenci hibrit eğitim alıyor"

Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü'nü ziyaret eden Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise Bahçeşehir Koleji ile iş birliği içinde çalışmalarının olduğunu hem öğretmenleri, hem programları hem uzaktan eğitim felsefesi bağlamında Türkiye'de önemli işler yapan bir kurumla beraber olmanın, kendilerini onore ettiğini kaydetti. Eraslan, "Bazı kavramlar anıldığı yapılar ile ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de hibrit eğitimdir. Hibrit eğitimi bu ülkede ilk defa dillendiren bir eğitim kurumundan sizlere sesleniyoruz. An itibarıyla ülkemiz hibrit eğitimdedir. Tüm dünya, bir buçuk milyar öğrenci, 300 milyon öğretmen ve bütün ülke sistemleri bununla iç içe" ifadelerine yer verdi.

"Bahçeşehir Eğitim Kurumları, 20 yıldır dijital eğitimi uyguluyor"

Eraslan, pandemi nedeniyle gündemde olan uzaktan eğitim sisteminin, Bahçeşehir Koleji tarafından yıllar öncesinden kullanıldığına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Dijital eğitimde 4 faktör ön planda. Bunlardan birincisi ve en önemlisi öğretmen, öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin uzaktan eğitimlere dönük motivasyonları ve buna dönük hazır bulunuşluğu çok belirleyici oldu. Ülkede, öğrencilerin büyük bir miktarı uzaktan eğitim ile tanıştı ama Bahçeşehir Kolejinin, 20 yıldan bu yana dijital birikimi var. İlk defa 2000 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinin bir köyünden İstanbul'a canlı ders verildiği, Uğur TV'lerin yapıldığı ve hatta kamudan sonra ilk defa internetin bağlandığı bir kurumun dijital eğitim birikiminden bahsediyoruz. O yüzden geçen hafta açıklanan LGS başarısı da tesadüf değildir. Çünkü kurum, buna dönük ve kişiye özgü modellerinden, akademik yapay zeka temeli takibe kadar çok önemli işleri yıllar öncesinden felsefesine yerleştirmiş.

Bahçeşehir Koleji, Ordu'da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor
Bahçeşehir Koleji, Ordu'da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor
Bahçeşehir Koleji, Ordu'da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor
Bahçeşehir Koleji, Ordu'da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor

Bahçeşehir Koleji, Enver Yücel, Bahçeşehir, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji, Ordu'da Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor - Son Dakika


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