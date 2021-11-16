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Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Yücel'e "Turizme Katkı Plaketi" verildi - Son Dakika

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Yücel'e "Turizme Katkı Plaketi" verildi

16.11.2021 16:33

Giresun Turizm ve Tanıtma Derneğince, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'e, tarım ve turizm alanında bölgeye katkı sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalar dolayısıyla "Turizme Katkı Plaketi" verildi.

Giresun Turizm ve Tanıtma Derneğince, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel'e, tarım ve turizm alanında bölgeye katkı sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalar dolayısıyla "Turizme Katkı Plaketi" verildi.

Yücel, Giresun Gazeteciler Derneği'nde düzenlenen plaket takdiminde yaptığı konuşmada, aklının uluslararası, kalbinin ise yerelde olduğunu, yerelliğe önem verdiğini söyledi.

Giresun'a emek verme gayreti içinde olduğunu dile getiren Yücel, lise öğrenimi için ayrıldığı 1969'dan bu yana memleketini her yıl ziyaret ettiğini belirtti.

Yücel, Piraziz ilçesinde kendi bahçesinde Bahçeşehir Üniversitesinin tarım uygulama alanıyla ilgili çalışmaları olduğunu ifade ederek, " Karadeniz'in endemik bitkilerinin bir ürün haline getirilip kadın kooperatifleri üzerinden onlara katkı sağlayacak merkezler olsun istiyorum. Bunun için de Birleşmiş Milletlerin tarım örgütüyle çalıştık." dedi.

Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası'nda bir oteli Giresun halkına ve coğrafyasına hizmet için devraldıklarını söyleyen Yücel, şöyle devam etti:

"Çünkü üniversiteyi kurduktan dört yıl sonra ilk rektörüm Amerikalıydı. Ben Ameraki'dan iki tarım uzmanı getirdim, bu bölgede fındığın dışında neler olabileceğini iki üç dosyayla Giresun'da yaptık. Burada yapılabilecek çok büyük işler var, ne yaparsak yapalım, Giresun'un kaderi sadece fındığa kalmamalıdır. Fındık katma değeri yüksek ürün haline gelmelidir. Ondan da önemlisi bölgede kaç çeşit bitki var, ortaya çıkarıp bir ürün haline getirip ekonomiye kazandırmamız lazım. Bu bölgede bunları yapma gayreti içinde olduk."

Yücel, İsviçre'nin Davos kasabasının Giresun'un Kulakkaya Yaylası'na benzediğine dikkati çekerek, "Niye burası da Davos gibi toplantıların yapıldığı yer olmasın?" ifadesini kullandı.

Ordu-Giresun Havalimanı ile Kulakkaya Yaylası'nın 1,5 saat mesafede olduğunu belirten Yücel, "Bunun akabinde de uluslararası alandaki ilişkilerimle basının huzurunda ilk kez söylüyorum, aşağı yukarı kesinleşti, 11 Aralık'ta buraya Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı gelecek, büyük ihtimalle Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız gelecek ve bölge yerel yönetimler, belediyeler, kaymakamlar, bilim insanları gelip iklim tartışacağız, özellikle iklim değişimi." diye konuştu.

Enver Yücel, amaçlarının bu tür konferansları artırmak olduğunu ifade ederek, "Tabii bir tane otel, küçük otel, dilerim başkaları da yanına ilave eder ve orası biraz daha güzel yer haline gelir, o zaman Giresun daha çok değer kazanır." dedi.

Kent merkezindeki bir oteli de devraldıklarını kaydeden Yücel, "Oraya dünya ölçeğinde bir markayı getirirsek, o zaman Samsun, Trabzon arasında önemli bir lokasyon haline gelebilir. Çünkü Giresun'un kültürü ve doğası en iyi bölgelerden birisidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Dernek Başkanı Uğur Karaibrahimoğlu tarafından Yücel'e plaket takdim edildi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Yücel'e Turizme Katkı Plaketi verildi
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Yücel'e Turizme Katkı Plaketi verildi
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Yücel'e Turizme Katkı Plaketi verildi
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Yücel'e Turizme Katkı Plaketi verildi

Enver Yücel, Bahçeşehir, Giresun, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Yücel'e 'Turizme Katkı Plaketi' verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Yücel'e "Turizme Katkı Plaketi" verildi - Son Dakika
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