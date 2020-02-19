'Bahoz Erdal' kod adlı teröristin koruması güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bahoz Erdal' kod adlı teröristin koruması güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

'Bahoz Erdal' kod adlı teröristin koruması güvenlik güçlerine teslim oldu

23 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet birimlerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

'Bahoz Erdal' kod adlı teröristin koruması güvenlik güçlerine teslim oldu, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet birimlerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüsey'in korumalığını yapan terörist ile birlikte bu yıl ikna çalışmaları ile terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısının 40'a çıktığı öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı gün geçtikçe artıyor. 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüsey'in korumalığını yapan terörist ikna yoluyla teslim oldu. 2014 yılında terör örgütüne katıldığı belirlenen 'Akif Brüsk' kod adlı Mahmut Özdemir isimli örgüt mensubu, emniyet mensuplarının yaptığı ikna çalışması sonrası Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde füzeci olarak faaliyet yürüttüğü bildirildi. Ayrıca, 2017 yılında canlı bomba konusunda fedai eylem önerisi verdiği ve geçmiş dönemlerde 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı şeklinde bilgiler bulunan 'Akif Brüsk' kod adlı Mahmut Özdemir isimli örgüt mensubu olduğu ifade edildi.

Böylelikle bu yıl ikna edilerek teslim olanların sayısının 40'a çıktığı öğrenildi.


Mahmut Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
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