Son Dakika Haberleri: Bahreyn'de Şans Hamilton'ın Yanında

Bahreyn'de Şans Hamilton'ın Yanında

2 saat önce

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Bahreyn'de Şans Hamilton'ın Yanında, System.String[]
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de sezonun ikinci mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,412 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde, 57 tur üzerinden yapıldı.

Son şampiyon Lewis Hamilton, 3. cepten kalktığı yarışta rakiplerinin yaşadığı sorunları fırsata çevirerek bu sezon ilk, kariyerinin 74. birinciliğini elde etti. Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 2.9 saniye arkasında 2. sırayı aldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, rahatça önde götürdüğü mücadeleyi, bitime 12 tur kala otomobilinin motorundaki arıza nedeniyle 3. sırada bitirebildi.

Ferrari'nin diğer pilotu Sebastian Vettel ise 38. turda Hamilton ile girdiği ikincilik mücadelesinde spin attı. Sonraki turda George Russell'ın (Williams-Mercedes) temasıyla aracının ön kanadı kopan Vettel, 5. oldu.

Bu sonuçla puanını 44'e çıkaran Bottas, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 43 puanla Hamilton ve 27 puanla Red Bull- Honda'dan Max Verstappen takip etti.

Sezonun 3. yarışı Çin Grand Prix'si 14 Nisan'da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

5. Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Lando Norris (McLaren-Renault)

7. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

8. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)

9. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)

10. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

Pilotlar klasmanı


1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 44 puan


2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 43


3. Max Verstappen (Hollanda): 27

4. Charles Leclerc (Monaco): 26


5. Sebastian Vettel (Almanya): 22

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 87 puan


2. Ferrari: 48

3. Red Bull: 31

4. Alfa Romeo: 10

5. McLaren: 8

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Mercedes, Lewis Hamilton, Bahreyn, Spor
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