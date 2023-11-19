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Bahreyn Kralı'ndan skandal açıklama! İsrail'e destek verip Hamas'ı kınadılar - Son Dakika

Bahreyn Kralı'ndan skandal açıklama! İsrail'e destek verip Hamas'ı kınadılar

Gazze'de 12 binden fazla Filistinliyi katleden ve bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail'e skandal bir destek mesajı geldi. Bahreyn Kralı Bahreyn Kralı Salman bin Hamed bin İsa el-Halife, Gazze'de katliam saldırıları yapan İsrail'i destekleyerek, ''Hamas'ı açıkça ve kesin bir dille kınıyorum'' dedi.

19.11.2023 09:21  - Güncelleme: 09:26

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, Bahreyn'den skandal bir Hamas açıklaması geldi.

BAHREYN KRALI'NDAN SKANDAL MESAJ

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa el-Halife, binlerce Filistinli'yi katleden İsrail'e karşı direniş gösteren Hamas'ı kınadı.

"SİVİLLERİN VE MASUMLARIN YANINDAYIM"

El Halife, "Hamas'ı açıkça kesin bir dille kınıyorum. Ben siyasi duruşun değil, sivillerin ve masumların yanındayım" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 59'u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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Son Dakika Orta Doğu Bahreyn Kralı'ndan skandal açıklama! İsrail'e destek verip Hamas'ı kınadılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahreyn Kralı'ndan skandal açıklama! İsrail'e destek verip Hamas'ı kınadılar - Son Dakika
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