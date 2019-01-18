Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ABD'li Senatör Graham'ı Kabul Etti

Bakan Akar ABD'li Senatör Graham'ı Kabul Etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Senatör Lindsey Graham'a, Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığını, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin verilmeyeceğini ve iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğini bildirdi.

Bakan Akar ABD'li Senatör Graham'ı Kabul Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li Senatör Lindsey Graham'a, Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığını, Türkiye'nin güneyinde terör koridoruna izin verilmeyeceğini ve iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Akar'ın, Ankara'da temaslarda bulunan ABD'li Senatör Graham'ı makamında kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ile Türkiye-ABD arasındaki iş birliği konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Akar tarafından; Münbiç'te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG'nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye'nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye'nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceğinin ifade edildiği vurgulandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi

Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye! ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İkinci Kez Bir Araya Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 23:23:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Akar ABD'li Senatör Graham'ı Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]