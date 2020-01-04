Bakan Akar'dan 'Sarıkamış' mesajı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin izler bırakan ve bir o kadar da hüzünlü bir destana vesile olan Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Bakan Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Akar, kahraman Mehmetçiğin vatan, millet ve bayrak uğruna çıktıkları yolda Allahüekber Dağları'nda makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştığını vurgulayarak, "Ağır kış şartlarında şehadet mertebesine ulaşan on binlerce Mehmetçiğimizin yanı sıra onlara kışlık giysi, erzak ve mühimmat yetiştirmek için yola çıkan ve Karadeniz'de batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizin fedakar personeli de Sarıkamış'ın deniz şehitleri olarak tarihimizdeki mümtaz yerlerini almıştır. Şanlı tarihimiz boyunca ordu millet kültürüyle yoğrulan ve şehadete ulaşmayı onur kabul eden asil milletimiz; şehitlerimizin kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlayacak, aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır" ifadesini kullandı.

Akar, kardeş Azerbaycan halkının Nargin Adası'nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiğe yaptığı yardımları da minnet ve şükranla andıklarını ifade ederek, şöyle dedi: