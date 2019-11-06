Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanim ile bir araya geldi, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile görüştü. Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Hulusi Akar, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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