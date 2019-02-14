Son Dakika Haberleri: Bakan Akar, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Bakan Akar, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

47 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de düzenlenen Türkiye, Rusya ve İran Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye zirvesi için Rusya'ya geldi.

Bakan Akar, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de düzenlenen Türkiye, Rusya ve İran Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye zirvesi için Rusya'ya geldi. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, bölgede sağlanan koordinasyon ve Suriye'deki işbirliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Suriye, Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu, Güncel
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