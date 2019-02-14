Bakan Akar, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
47 dakika önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de düzenlenen Türkiye, Rusya ve İran Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye zirvesi için Rusya'ya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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Zirvesi öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi'de Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında düzenlenen Suriye
zirvesi için Rusya'ya geldi. Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, bölgede sağlanan koordinasyon ve Suriye'deki işbirliği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
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