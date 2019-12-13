Bakan Albayrak'tan pastırmacı esnafına ziyaret - Son Dakika
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Bakan Albayrak'tan pastırmacı esnafına ziyaret

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri'de pastırmacı esnafını ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri'de pastırmacı esnafını ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Büyükkılıç, Albayrak'a, Kültepe'deki kazılarda çıkarılan kil tabletlerin imitasyonundan hediye etti.

Cuma namazını Bürüngüz Camii'nde kılan Albayrak, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Pastırmacı esnafını gezen Albayrak, hem pastırma yedi hem de kendi kestiği pastırmalardan beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve kendisini takip eden basın mensuplarına ikram etti.

Bir basın mensubunun Kayseri ve Kastamonu pastırmasından hangisinin daha güzel olduğun sorması üzerine Albayrak, "Kayseri'ye gelip Kayseri pastırması yemeden olmaz. Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara ama Kayseri'nin pastırması bir başka. Kayseri'nin de Kastamonu'nun da pastırmaları güzel. Hepsi güzel." diye konuştu.

Ziyarette bir esnafın faizlerin daha da düşürülmesini istemesi üzerine Albayrak, "İnşallah daha da düşecek, dua edin. Daha da düşüreceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.

Bakan Albayrak'tan pastırmacı esnafına ziyaret

Memduh Büyükkılıç, Berat Albayrak, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:39 Kaynak: AA
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