Pakistan'da sismik araştırmalar gerçekleştirmek üzere Karaçi Limanı'na ulaşan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nde, iki ülkenin heyetleri arasında ilginç bir sohbet yaşandı. Gemiyi inceleyen Pakistanlı yetkililerin isminin anlamını merak etmesi üzerine Bakan Alparslan Bayraktar, "Reis" kelimesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden anlattı.

"REİS, KOMUTAN GİBİ BİR ŞEY"

Gemi güvertesinde incelemelerde bulunan heyetten bir yetkili, Bayraktar'a "Yani Oruç kaptan, Reis de...?" diye sordu. Bakan Bayraktar, "Reis, komutan gibi bir şey. Reis... Kime denir, biliyor musunuz?" yanıtını verdi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın "Evet, Reis" diyerek karşılık verdiği sohbet, geminin isminin telaffuzuyla devam etti. Pakistanlı yetkililerin "Oruç mu, Oruj mu?" sorusuna Bayraktar, "Oruç Reis" diyerek kelimenin Türkçedeki okunuşunu gösterdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TÜRKİYE'DEKİ LAKABI"

Sohbet sırasında "Reis" kelimesinin Türkiye'deki kullanımına da değinen Bakan Bayraktar, Pakistanlı heyete "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki lakabı. Ona “Reis” diyorlar" açıklamasını yaptı.

Yetkililerin bu bilgiye şaşırması üzerine Bayraktar, geminin Pakistan'daki görevini kastederek "Bunu o organize etti" dedi.

"ARAPÇADA BİLE REİS, REİSTİR"

Diyaloğun sonunda Pakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, beraberindeki heyete dönerek "Arapçada bile reis, reistir" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine Bakan Bayraktar ve heyetteki yetkililerin gülümsediği görüldü.

ORUÇ REİS PAKİSTAN'DA İKİ AY GÖREV YAPACAK

Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 Ekim'de yola çıkan Oruç Reis’in, ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'da iki ay görev yapması bekleniyor

Pakistan kara sularındaki iki ayrı noktada çalışacak Oruç Reis, 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu, 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak.

Operasyon kapsamında öncelikle Indus-C Blok adı verilen sahada, Marjan 3B Sismik Projesi'ni yürütecek olan Oruç Reis, Karaçi açıklarında toplam 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak.

İlk veri toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Oruç Reis, yeniden Karaçi Limanı'na dönerek yeni veri toplama operasyonu için hazırlık yapacak.

Oruç Reis'in Pakistan kara sularındaki ikinci adresi ise Makran Blokları olarak adlandırılan saha olacak. Oruç Reis, Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplayacak