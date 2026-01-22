Türkiye-Kazakistan Enerji İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-Kazakistan Enerji İşbirliği Gelişiyor

22.01.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan'ın milli petrol ve doğal gaz şirketi KazMunayGas'ın Üst Yöneticisi (CEO) Askhat Khassenov ile Türkiye-Kazakistan arasında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan'ın milli petrol ve doğal gaz şirketi KazMunayGas'ın Üst Yöneticisi (CEO) Askhat Khassenov ile Türkiye-Kazakistan arasında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Khassenov ile bakanlıkta görüştüğünü kaydetti.

Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazır olduklarını aktaran Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl Ankara'da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in huzurlarında imzaladığımız Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığında yeni bir döneme girdik. Bu çerçevede TPAO ile KazMunayGas arasında hayata geçirilen işbirliğinin sahaya yansımalarını ve hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldık. Milli şirketlerimizle Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazırız. Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığını karşılıklı güven ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşıyacak somut projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Hidrokarbon, Kazakistan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Kazakistan Enerji İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Taraftarlar ikiye bölündü 904’te Galatasaray taraftarını yıkan an Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Trump’tan Grönland ve Danimarka’ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
Trump’tan Davos’ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız Trump'tan Davos'ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 20:53:39. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Kazakistan Enerji İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.