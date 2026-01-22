Türkiye-Kazakistan Enerji İşbirliği Gelişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kazakistan'ın milli petrol ve doğal gaz şirketi KazMunayGas'ın Üst Yöneticisi (CEO) Askhat Khassenov ile Türkiye-Kazakistan arasında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Khassenov ile bakanlıkta görüştüğünü kaydetti.

Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazır olduklarını aktaran Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl Ankara'da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in huzurlarında imzaladığımız Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığında yeni bir döneme girdik. Bu çerçevede TPAO ile KazMunayGas arasında hayata geçirilen işbirliğinin sahaya yansımalarını ve hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim alanlarında atılabilecek adımları ele aldık. Milli şirketlerimizle Kazakistan'ın kara ve deniz sahalarında ve üçüncü ülkelerde ortak arama ve üretim faaliyetleri geliştirmeye hazırız. Türkiye-Kazakistan enerji ortaklığını karşılıklı güven ve ortak kazanım temelinde daha ileri taşıyacak somut projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."